Şemaki Evi'nde hasret sona erdi! Tarihi konak yeniden ziyaretçilerini bekliyor

Yenişehir ilçesinin Bursa'nın kalbi olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Bursa Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Yenişehir Belediye Başkanımızın gayretleriyle fiziki varlığı bir yana temsil ettiği değer, tarihi misyonu, kimliği, kişiliğiyle çok özel, çok tematik bir yapının ihyasından sonra onunla şerefyap olmak, gezmek, görmek için bir arada bulunuyoruz. Bu son derece önemli Şemaki Evi, bir yönüyle 18. yüzyıl Osmanlı sivil mimarisini temsil ederken, bir yönüyle kayıp coğrafyalarımızın, yitik coğrafyalarımızın orada oluşan hazin hikayelerin, dramatik hayatların, terk edilen hatıraların, geride bırakılan özlemlerin, asırlarca süren ve yokmuş gibi muamele gören hayatların bir ifadesi."