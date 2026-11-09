Yeni Parti’nin Sarıgül’le imtihanı! Bu rüşvet iddialarına cevap ver Özel!

“Milyonlarca sterlinlik arazi alım satımları, elden verildiği ileri sürülen yüz binlerce dolar ve binlerce sterlin değerindeki lüks hediyeler var. Üstelik ifadede yalnızca isimler ve iddialar sıralanmıyor; tarihler, yerler, para miktarları ve doğrulama yapılabilecek kişiler de belirtiliyor” diyen Atik konuya ilişkin yazısına şöyle devam etti: “Elbette bunların tamamı henüz kanıtlanmış değil. Ancak ciddi iddiaların araştırılması için yeterli somut başlık bulunuyor. Mustafa Sarıgül cephesinde en dikkat çekici konu Kıbrıs’taki arazi ticareti. Emir Sarıgül’ün anlatımına göre Mustafa Sarıgül, Sofu Altınbaş ile birlikte Kratos Otel’in yanındaki denize sıfır araziyi yaklaşık 12 milyon sterline satın aldı. Bedelin tamamını Mustafa Sarıgül ödedi. Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş ise projeye kâr ortağı olarak katıldı. Arazi daha sonra 28 milyon sterline Hüsnü Falyalı’ya satıldı. Mustafa Sarıgül’e 6 milyon sterlin ödendi, kalan tutar için ayrıca ticari anlaşma yapıldı. Şimdi sorulması gereken sorular açık: Bir milletvekili bu büyüklükteki yatırımı hangi kaynakla finanse etti? 12 milyon sterlin nereden geldi? Satışın gerçek bedeli neydi? Kalan alacak için yapılan anlaşmanın içeriği ne? Bir milletvekilinin yurt dışında gerçekleştirdiği milyonlarca sterlinlik yatırımın finansman kaynağı ve mal bildirimleri incelenmelidir. Emir’in ifadesindeki bir başka dikkat çekici ayrıntı da Ulus’taki evde 25 bin doların çalındığı iddiası. Evde çalışan kişinin daha önce de birkaç kez para aldığı, Mustafa Sarıgül’ün ise yalnızca son olayda şikâyetçi olduğu anlatılıyor. Bir milletvekilinin evinde bu miktarda döviz bulunması da başlı başına açıklama gerektiren bir durumdur. Bu paranın kaynağı nedir?”

ÖZGÜR ÖZEL’İN BU SORULARA CEVAP VERMESİ GEREKİYOR

“İfadenin siyasi açıdan en ağır bölümü, Mustafa Sarıgül’ün Özgür Özel’e para verdiği iddiası” vurgusunu yapan Fatih Atik; “Emir Sarıgül, babasının Özgür Özel’e farklı tarihlerde elden para verdiğini kendisine anlattığını söylüyor. Önceki beyanlarında bir restoran çıkışında Özel’in aracına 250 bin dolar bırakıldığını, Yeni Parti’nin kuruluş sürecinde parti otobüsü için ayrıca para verildiğini ve son olarak 100 bin doların atkı paketine konularak Ankara Ümitköy’deki evde teslim edildiğini anlatmıştı. 4 Kasım tarihli ifadesinde de bu iddialarının arkasında durdu. Son ifadede yeni ve önemli bir ayrıntı var. Emir Sarıgül, 100 bin doların konulduğu ileri sürülen atkıları Ekim ayının ilk haftasında İstinye Park’taki bir mağazadan kendi kredi kartıyla taksitli olarak satın aldırdığını belirtiyor. Alışveriş belgelerini sunacağını söylüyor. Atkıların satın alınması, paketin içine para konulduğunu tek başına kanıtlamaz. Ancak kredi kartı ekstresi, mağaza kayıtları, teslimatın tarihi ve tanık anlatımları iddianın araştırılmasına imkân veriyor. Bir siyasi partinin genel başkanına elden yüz binlerce dolar verildiği iddiası normal karşılanabilir mi? Bu para kişisel bir hediye mi, partiye bağış mı, yoksa başka bir ilişkinin karşılığı mı? Özgür Özel’in bu sorulara cevap vermesi gerekiyor” diye yazdı.