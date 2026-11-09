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Gündem Yeni Parti’nin Sarıgül’le imtihanı! Bu rüşvet iddialarına cevap ver Özel!
Gündem

Yeni Parti’nin Sarıgül’le imtihanı! Bu rüşvet iddialarına cevap ver Özel!

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Yeni Parti’nin Sarıgül’le imtihanı! Bu rüşvet iddialarına cevap ver Özel!

Emir Sarıgül’ün 4 Kasım tarihli savcılık ifadesindeki 600 bin dolarlık rüşvet iddialarını değerlendiren TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Siyasetin iki önemli ismini aynı dosyanın merkezine taşıyor: Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel. İfadede anlatılanların sıradan ticari ilişkiler ya da masum hediyeler olarak görülüp geçiştirilmesi mümkün değil. Özel’in bu iddialara cevap vermesi gerekiyor” dedi.

“Milyonlarca sterlinlik arazi alım satımları, elden verildiği ileri sürülen yüz binlerce dolar ve binlerce sterlin değerindeki lüks hediyeler var. Üstelik ifadede yalnızca isimler ve iddialar sıralanmıyor; tarihler, yerler, para miktarları ve doğrulama yapılabilecek kişiler de belirtiliyor” diyen Atik konuya ilişkin yazısına şöyle devam etti: “Elbette bunların tamamı henüz kanıtlanmış değil. Ancak ciddi iddiaların araştırılması için yeterli somut başlık bulunuyor. Mustafa Sarıgül cephesinde en dikkat çekici konu Kıbrıs’taki arazi ticareti. Emir Sarıgül’ün anlatımına göre Mustafa Sarıgül, Sofu Altınbaş ile birlikte Kratos Otel’in yanındaki denize sıfır araziyi yaklaşık 12 milyon sterline satın aldı. Bedelin tamamını Mustafa Sarıgül ödedi. Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş ise projeye kâr ortağı olarak katıldı. Arazi daha sonra 28 milyon sterline Hüsnü Falyalı’ya satıldı. Mustafa Sarıgül’e 6 milyon sterlin ödendi, kalan tutar için ayrıca ticari anlaşma yapıldı. Şimdi sorulması gereken sorular açık: Bir milletvekili bu büyüklükteki yatırımı hangi kaynakla finanse etti? 12 milyon sterlin nereden geldi? Satışın gerçek bedeli neydi? Kalan alacak için yapılan anlaşmanın içeriği ne? Bir milletvekilinin yurt dışında gerçekleştirdiği milyonlarca sterlinlik yatırımın finansman kaynağı ve mal bildirimleri incelenmelidir. Emir’in ifadesindeki bir başka dikkat çekici ayrıntı da Ulus’taki evde 25 bin doların çalındığı iddiası. Evde çalışan kişinin daha önce de birkaç kez para aldığı, Mustafa Sarıgül’ün ise yalnızca son olayda şikâyetçi olduğu anlatılıyor. Bir milletvekilinin evinde bu miktarda döviz bulunması da başlı başına açıklama gerektiren bir durumdur. Bu paranın kaynağı nedir?” 

ÖZGÜR ÖZEL’İN BU SORULARA CEVAP VERMESİ GEREKİYOR

“İfadenin siyasi açıdan en ağır bölümü, Mustafa Sarıgül’ün Özgür Özel’e para verdiği iddiası” vurgusunu yapan Fatih Atik; “Emir Sarıgül, babasının Özgür Özel’e farklı tarihlerde elden para verdiğini kendisine anlattığını söylüyor. Önceki beyanlarında bir restoran çıkışında Özel’in aracına 250 bin dolar bırakıldığını, Yeni Parti’nin kuruluş sürecinde parti otobüsü için ayrıca para verildiğini ve son olarak 100 bin doların atkı paketine konularak Ankara Ümitköy’deki evde teslim edildiğini anlatmıştı. 4 Kasım tarihli ifadesinde de bu iddialarının arkasında durdu. Son ifadede yeni ve önemli bir ayrıntı var. Emir Sarıgül, 100 bin doların konulduğu ileri sürülen atkıları Ekim ayının ilk haftasında İstinye Park’taki bir mağazadan kendi kredi kartıyla taksitli olarak satın aldırdığını belirtiyor. Alışveriş belgelerini sunacağını söylüyor. Atkıların satın alınması, paketin içine para konulduğunu tek başına kanıtlamaz. Ancak kredi kartı ekstresi, mağaza kayıtları, teslimatın tarihi ve tanık anlatımları iddianın araştırılmasına imkân veriyor. Bir siyasi partinin genel başkanına elden yüz binlerce dolar verildiği iddiası normal karşılanabilir mi? Bu para kişisel bir hediye mi, partiye bağış mı, yoksa başka bir ilişkinin karşılığı mı? Özgür Özel’in bu sorulara cevap vermesi gerekiyor” diye yazdı.

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Yorumlar

hasel

Özel efendinin cevap verebileğini sanmıyorum.Cevap verir vermesine de ezberlediği bir cevabı var.O da YALAN CEVAP:Ö.ÖZELİN PARAYLA İŞİ OLMAZ.Tam aksine DANİSKASI.

Recep Aydın Sosyal Bilimci

HESAP VERMEKTEN KAÇAMAZSIN BAY ÖZEL! Siyaset makamı, her şeyden önce milletin emanetine sadakat gösterme ve bu emaneti hakkaniyetle taşıma yeridir. İslam ahlakında ve kadim devlet geleneğimizde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik, bir liderin sahip olması gereken en temel vasıflardır. Ancak son günlerde savcılık tutanaklarına yansıyan ağır iddialar, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i doğrudan bu ahlaki sınavın merkezine yerleştirmiştir. Emir Sarıgül’ün savcılık ifadesinde yer alan ve babası Mustafa Sarıgül tarafından Özgür Özel’e farklı tarihlerde elden 600 bin dolar verildiği yönündeki beyanlar, sıradan bir siyasi polemik olarak geçiştirilemeyecek kadar ciddi bir güven bunalımına işaret etmektedir. İddiaların ayrıntılarına bakıldığında, meselenin vahameti daha da belirginleşmektedir. Savcılık ifadelerinde, Özgür Özel’e ait aracın arka kısmına bırakıldığı öne sürülen 250 bin dolar, parti otobüsü için teslim edildiği iddia edilen bir diğer 250 bin dolar ve hediye atkı paketinin içine konularak Ankara’ya götürüldüğü belirtilen 100 bin dolar gibi son derece somut anlatımlar bulunmaktadır. Üstelik bu meblağların yanı sıra yurt dışından getirilen binlerce sterlin değerindeki hediyelerin makam odasına kadar ulaştığı yönündeki beyanlar, kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır. Böylesine ağır ithamlar karşısında Özgür Özel’in sergilediği tavır, hakikati aydınlatmaktan ziyade üzerini örtme çabası görünümü vermektedir. Milletin aklıyla alay edercesine mevsimler üzerinden yapılan kelime oyunları ya da "parayla işim olmaz" şeklindeki soyut inkarlar, ortadaki 600 bin dolarlık somut iddiayı buharlaştırmaya yetmemektedir. Unutulmamalıdır ki ateş olmayan yerden duman tütmez ve hakikatin üzeri laf kalabalığıyla örtülemez. Eğer bu paralar iddia edildiği gibi Yeni Parti’nin faaliyetleri veya ihtiyaçları için alındıysa, bunun resmi makbuzları ve banka kayıtları derhal milletin önüne konulmalıdır. Siyasetçi, şaibelerin gölgesinde yürüyemez. Özgür Özel’in yapması gereken şey, yargı süreçlerinin arkasına sığınarak veya suç bastırmaya çalışarak gündemi değiştirmek değil, bu devasa meblağların akıbetini açık yüreklilikle izah etmektir. Zira dürüstlükten sapanın istikameti bozulur, istikameti bozulanın ise millete verebileceği hiçbir şey kalmaz. Kamuoyu, Özgür Özel’den kaçamak cevaplar değil, vicdanları tatmin edecek net ve belgelere dayalı bir hesap vermesini beklemektedir.
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