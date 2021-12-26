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Spor Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza şaşırtan çağrı
Spor

Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza şaşırtan çağrı

Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza şaşırtan çağrı: Türkiye'ye dönme

Yeniakit Publisher
2021-12-26 00:43:00 - 2021-12-26 00:51:00
Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza şaşırtan çağrı

Geçen sezon Lille'de tarihi bir şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor ve Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, milli futbolcuya olan bu ilgili TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

"Avrupa'da devam etsin"

Yusuf Yazıcı'nın kariyerine Avrupa'da devam etmesi gerektiğini belirten Dilmen, "Yusuf Yazıcı, Türkiye'ye dönmesin. Ancak dönerse Trabzonspor'a döner. Yusuf, Avrupa'da devam etsin." ifadelerini kullandı.

 

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