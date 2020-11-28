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Spor Rıdvan Dilmen'den canlı yayında ilginç penaltı yorumu
Spor

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında ilginç penaltı yorumu

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in canlı yayında yaptığı penaltı yorumu sosyal medyada çok konuşulanların arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:20:00 - 2020-11-28 23:33:45

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Çaykur Rizespor- Galatasaray maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendiren Rıdvan Dilmen'in canlı yayında yaptığı penaltı yorumu sosyal medyada çok konuşulanların arasına girdi.

Canlı yayında ilginç anlar

Dilmen, stüdyoda ayağa kalkarak izleyenlere penaltıyı anlatmak için halden hale girdi. Dilmen'in 'penaltı yorumu' izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Penaltı yorumu

Rıdvan Dilmen, yaptığı yorumda da penaltıları eleştirdi. Başakşehir-Denizlispor ve Rizespor-Galatasaray maçlarını yorumlayan Dilmen, "Denizlispor ve Rizespor'un aleyhine verilen penaltılar birebir aynı. Net penaltı, kurallara göre penaltı. Ben de VAR'a gider veririm ama futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar. Kurala göre penaltı, ama.." dedi.

Dilmen şöyle konuştu:

"Rizespor'un gol yemesi lazımdı kaleye gitmesi için. Kendisi için hayırlı bir gol yedi. İkinci golü yemezse... İlk yarı Galatasaray'ın hakimiyetinde geçti.
Geçen haftaki maçın birebir aynısı. Galatasaray geliyor, rakip kaleci muhteşem oynuyor. Geçen haftanın fotokopisi. Galatasaray bu kez golü buldu, tek ve önemli fark."

 

 

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