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Spor Rıdvan Dilmen şampiyonu şimdiden açıkladı! "Yüzde 97..."
Spor

Rıdvan Dilmen şampiyonu şimdiden açıkladı! "Yüzde 97..."

Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kalmasının ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Bugün itibarıyla Trabzonspor yüzde 97 şampiyon oldu" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 23:57:00 - 2021-11-30 00:01:15
Rıdvan Dilmen şampiyonu şimdiden açıkladı! "Yüzde 97..."

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor ile farkı açtı.

Fenerbahçe'nin Göztepe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 1 puanla dönmesi bordo-mavili takımın işine yaradı.

Fenerbahçe'yi de 12 puan gerisinde bırakan Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'a da 10 puan fark atmış durumda.

Bu sonuçların ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Maç sonu TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, "Bugün itibarıyla Trabzonspor yüzde 97 şampiyon oldu. Yüzde 1 Galatasaray’ın , yüzde 1 Fenerbahçe’nin, yüzde 1 de Beşiktaş’ın şansı var.” ifadelerini kullandı.

 

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