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Spor Rıdvan Dilmen milli maçla ekranlara geri dönüyor
Spor

Rıdvan Dilmen milli maçla ekranlara geri dönüyor

Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın Portekiz'le oynayacağı maçla ekranlara geri dönüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 23:35:00 -
Rıdvan Dilmen milli maçla ekranlara geri dönüyor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takım, Perşembe günü Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de bu maçla ekranlara geri dönecek.

Perşembe günü ekranda olacak

Ajansspor'da yer alan habere göre, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı final maçında 24 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Portekiz maçı öncesi TRT Spor, Yüzde Yüz Futbol ve Rıdvan Dilmen anonsu yaptı. Yüzde Yüz Futbol programı, 24 Mart Perşembe günü 21.45'de TRT Spor'da yayınlanacak.

Sosyal medyadan yorumlar yapıyor

Geçtiğimiz ay programı bir anda yayından kaldırılan Rıdvan Dilmen, son zamanlarda sosyal medya hesabından yorumlar yapıyor. Dilmen, her salı günü kendisine gelen sorulara Twitter adresinden cevap veriyor.

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