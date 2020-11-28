Rıdvan Dilmen karara çok kızdı: Her şeyi yapıyorlar

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Çaykur Rizespor- Galatasaray maçı hakkında konuştu.

Dilmen, karşılaşmanın ilk yarısına ilişkin, "Geçen haftaki maçın birebir aynısı. Galatasaray geliyor, rakip kaleci muhteşem oynuyor. Geçen haftanın fotokopisi. Golü buldu, tek ve önemli fark. Geleceğim diyen gol, geçen hafta da gelebilirdi. Çok iyi top oynarken rakip takım o kadar kötü ki demek yanlış. Galatasaray çok iyi oynadı. Rizespor çok korkak başladı. Tek şutları Skoda'nun kötü vuruşu. Rizespor'un gol yemesi lazımdı kaleye gitmesi için. Kendisi için hayırlı bir gol yedi. İkinci golü yemezse... İlk yarı Galatasaray'ın hakimiyetinde geçti. İkinci yarı daha dengeli olur" dedi.

Dilmen, penaltı pozisyonuyla ilgili ise "Pandemiden dolayı seyirci yasağı var. Bu oyun kuralları kaldığı süre içerisinde, bu olaylar da biterse seyirci gitmez. Denizlispor ve Rizespor'un aleyhine verilen penaltılar birebir aynı. Net penaltı, kurallara göre penaltı. Ben de VAR'a gider veririm ama futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.