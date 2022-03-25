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Spor Rıdvan Dilmen geri döndü! Ekranlardan neden uzak kaldığını açıkladı
Spor

Rıdvan Dilmen geri döndü! Ekranlardan neden uzak kaldığını açıkladı

Rıdvan Dilmen, Portekiz-Türkiye maçıyla Yüzde Yüz Futbol programına geri döndü. Ünlü yorumcu ekranlardan neden uzak kaldığını, "Sahalara güzel bir maçla geri döndük. Bir sağlık sorunum oldu." ifadelerini kullanarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 09:00:00 -
Rıdvan Dilmen geri döndü! Ekranlardan neden uzak kaldığını açıkladı

TRT Spor ekranlarında yayınlanan Yüzde Yüz Programına, Portekiz-Türkiye maçıyla geri dönen Rıdvan Dilmen mücadeleyi değerlendirdi.

Ünlü yorumcu bir süredir neden ekranlara çıkmadığını da açıkladı.

"Bir sağlık sorunum oldu"

TRT Spor ekranlarına geri dönen Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Sahalara güzel bir maçla geri döndük. Bir sağlık sorunum oldu." dedi.

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