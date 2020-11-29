  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rıdvan Dilmen derbiyi yorumladı! 'Manyak ettiler bizi'
Spor

Rıdvan Dilmen derbiyi yorumladı! 'Manyak ettiler bizi'

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen sürekli değişen kurallardan yakınarak, "manyak ettiler bizi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 21:49:00 - 2020-11-29 21:58:48
Rıdvan Dilmen derbiyi yorumladı! 'Manyak ettiler bizi'

Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Favori Fenerbahçe beklediğimin altında tempoyla başladı. Bunun sebebi ise orta saha ikilisi. Gustavo'nun eski diriliği yoktu. Sosa'nın sık top kayıpları oldu. Rıdvan, Pelkas'a fizik olarak üstünlük sağladı" dedi.

"2. gol öncesindeki pozisyon net faul"

Dilmen ayrıca, "Bu maçı dört gözle bekleyen Caner'le maça başlamalıydı. Caner bu maça daha farklı bakar çünkü bu maça. Serdar Aziz; Lemos ve Tisserand'dan daha iyi. Yerden havadan geçirmezdi. Erol hoca yanında oturtmayı tercih etti. Fenerbahçe'nin yediği 2. gol öncesindeki pozisyon net faul. Tartışmasız. Sürekli değişen kurallardan dolayı manyak ettiler bizi" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de gol yağmuru! 15 yıl sonra bir ilk
Kadıköy'de gol yağmuru! 15 yıl sonra bir ilk

Spor

Kadıköy'de gol yağmuru! 15 yıl sonra bir ilk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı
Gündem

İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'u Üsküdar ilçesinde kıyıya vuran binlerce denizanası vatandaşları şaşkına çevirdi.
Beşer: Çin’e satılacak çok ürünümüz var
Gündem

Beşer: Çin’e satılacak çok ürünümüz var

Pandemi sürecinde tüm dünyada ticaret yavaşlasa da iş dünyası pandemi sonrası ilişkilerini de planlamaya başladı.
Kızgın damattan, eşinin ailesine korkunç tuzak
Yerel

Kızgın damattan, eşinin ailesine korkunç tuzak

Antalya'da bir adamın, eşinin evi terk etmesi nedeniyle sinirlendiği ve eşinin ailesine zehirli baklava gönderdiği belirtildi.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay