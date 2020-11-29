Rıdvan Dilmen derbiyi yorumladı! 'Manyak ettiler bizi'

Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Favori Fenerbahçe beklediğimin altında tempoyla başladı. Bunun sebebi ise orta saha ikilisi. Gustavo'nun eski diriliği yoktu. Sosa'nın sık top kayıpları oldu. Rıdvan, Pelkas'a fizik olarak üstünlük sağladı" dedi.

"2. gol öncesindeki pozisyon net faul"

Dilmen ayrıca, "Bu maçı dört gözle bekleyen Caner'le maça başlamalıydı. Caner bu maça daha farklı bakar çünkü bu maça. Serdar Aziz; Lemos ve Tisserand'dan daha iyi. Yerden havadan geçirmezdi. Erol hoca yanında oturtmayı tercih etti. Fenerbahçe'nin yediği 2. gol öncesindeki pozisyon net faul. Tartışmasız. Sürekli değişen kurallardan dolayı manyak ettiler bizi" ifadelerini kullandı.