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Spor Ricardo Quaresma'dan çok konuşulacak itiraflar! Beşiktaş'a dönmek isterim
Spor

Ricardo Quaresma'dan çok konuşulacak itiraflar! Beşiktaş'a dönmek isterim

Yeniakit Publisher
2024-05-15 10:16:24 - 2024-05-15 10:16:24
Ricardo Quaresma'dan çok konuşulacak itiraflar! Beşiktaş'a dönmek isterim

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, İstanbul ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Beşiktaş'ın hayatının önemli bir parçası olduğunu belirten Quaresma, teknik direktörlük kursları alacağını ve futbol oynayacağı bir kulüp olursa bunun Beşiktaş ya da Porto olacağını ifade etti.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, İstanbul'u ziyaretinde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTERİM"

Beşiktaş hakkında konuşan Quaresma, "İstanbul hayatımın bir parçası. Türkler, bana karşı çok iyi. Beşiktaş'ta büyük bir geçmişim oldu. Ölene kadar benimle olacak. İstanbul da bu yüzden hayatımın önemli noktası. Her gün idman yapıyorum, aynı zamanda teknik direktörlükle ilgili kurs alacağım. Aşağıdan başlayacağım ve yukarılara çıkmak istiyorum. Futbol oynar mıyım tekrar? Bunu bilmiyorum. Fırsat olursa oynarım ama bunun için bir endişem yok. Futbol oynayacaksam Beşiktaş ya da Porto olmalı! İki kulüp de negatif günler geçiriyor ama bu da futbolun parçası. Beşiktaş ve Porto'da hayatımın en güzel günlerim geçti. Hangi pozisyonda olursam, en iyisini yapmak istiyorum. Bu yüzden kurslar almak istiyorum" dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"

İstanbul'a kişisel işleri için geldiğini vurgulayan yıldız futbolcu, ''Beşiktaş'tan kimse ile konuşmadım. Kişisel işlerim için geldim. Fernando Santos, Beşiktaş'a dönmemi ve futbol oynamamı istiyordu. Onun için de kolay bir dönem olmadı. hasan Arat ile bu konu hakkında konuştuk ama ne istediğini sonra söylemedim. Ben kişisel olarak böyle şeylerin üzerine gitmem. Telefon numaram var, istedikleri zaman beni arayabilirler. Şenol Güneş ile çalışmayı çok isterim. Çok tecrübeli, çok öğretici. Ona çok saygı duyuyorum ve Şenol Güneş'i çok seviyorum. Birlikte çok şey kazandık" ifadelerini kullandı.

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