Rezilsin Gürsel Tekin, Rezilsin Tele1, Rezilsin Salim Şen! Siz insan değil soytarısınız...

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CHP'li Alpay Antmen, 5 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’den bir küpür kullanarak, deprem acımız üzerinden ahlaksızca bir çarpıtmaya imza attı.

Antmen'in iddiasına göre, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile, “Hatay ili, İskenderun ilçesinde, 6 mahallenin 16/09/2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen riskli alan kararının, yürürlükten kaldırılması” kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "rant" amaçlı bir adımıydı.

Sözcü gazetesi de, ahlaksız çarpıtmayı manşetine taşıdı.

Tele 1 canlı yayınında da, Gökmen Karadağ, Gürsel Tekin ve Salim Şen insanların gözlerinin içine baka baka aynı yalanı rezilce sürdürdü.

Sözcü'nün, CHP'li Antmen'in ahlaksızlığına dayandırıp, “Erdoğan’ın geçen yıl çıkardığı kararnameye göre, deprem bölgesi riskli alan değilmiş” manşetini attığı olayın aslı ise bambaşka...

2013 yılında Hatay'ın belirtilen 6 mahallesi, Erdoğan başbakanlığındaki Bakanlar Kurulu'nda kentsel dönüşüm alanı ilan edildi.

Muhalefete yakın medya ise Bakanlar Kurulu kararına ilişkin linç kampanyası başlatarak, "Müteahhitlere peşkeş çekilecek. Rant için Bakanlar Kurulu kararı alındı" yaygarası kopardı.

Bölgedeki mahalle muhtarlarının açtıkları dava sonucunda da, Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi.

Binlerce kişiye mezar olan mahalleye ilişkin kararı iptal ettiren muhtarlardan birinin açıklaması!

Dava açan muhtarlardan birisi, gururla şu ifadeleri kullandı:

2014 yılında göreve geldiğim günden beri mahallenin menfaati için gece gündüz demeden mücadele ettim.. Mahallemiz 2013 yılında bakanlar kurulu kararı ile riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüme geçirilmişti. Meydan Mahallesi muhtarlığı olarak 2015 yılında Danıştay 14. Daire başkanlığına yürütmeyi durdurma ile ilgi dava açtım. Yaklaşık 5 yıl süren dava neticesinde, Danıştay lehimize karar vererek yürütmeyi durdurup kentsel dönüşümü iptal etmişti. Mahallemiz tekrar bakanlar kurulu kararı ile kentsel dönüşüme geçirilmişti. Meydan mahallesi muhtarı ve İskenderun Meydan Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı olarak mahallemizin durumunu izah ederek sıkıntıları arz ettiğim. Belediye başkanımızın ve vekilimizin uzun uğraşları sonucunda bugün itibarı ile Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Meydan Mahallemiz riskli alandan çıkarılmıştır!

AK Parti iktidarının 10 yıl önce 2013 yılında riskli alan ilan edip, kentsel dönüşüm yapmak istediği, ancak sözde hak-hukuk-adaletçi solcular kararı mahkeme yoluyla iptal ettirdi. Bugün o 6 mahalle Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce vatandaşımıza mezar oldu.