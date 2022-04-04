Rezilliğine yolcu otobüsünü alet etti! Polis enseledi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konya- Antalya kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolculardan T.E'nin (48) yapılan üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.