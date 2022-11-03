Rezene çayı zayıflatır mı? Rezene çayının faydaları nelerdir? Rezene nasıl tüketilebilir? Rezene çayı tarifi nasıl yapılır

Rezene nedir?

Maydanozgiller ailesine ait olan ve boyu iki metreye kadar uzayan bu bitki, daha çok Akdeniz ve Yakın Doğu coğrafyalarında yaygın şekilde yetiştirilen iki yıllık kokulu bir bitkidir. Çok uzun yıllardan beri insanlığın şifa amacı ile kullandığı rezene bitkisi aynı zamanda tohumlarından çay yapılarak kullanılabilir. yaprakları yemeklerde tat verici olarak yer alır ve kökü ise gaz giderici şeklinde işlev görmektedir. Pek çok vitamin ve mineral içeren rezene bitkisi, bol miktarda sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineralleri ve A vitamini ile C vitamini gibi vitaminleri yapısında bulundurur. Ayrıca içerdiği sağlıklı yağlar ile de pek çok ilacın etken maddesi konumunda kullanılır.

Rezene çayı nedir, nasıl hazırlanır?

Rezene çayı, rezene bitkisinin tohumlarından hazırlanan bir çay çeşidi olarak karşımıza çıkar. Birçok farklı faydası ile son yıllarda oldukça popüler bir kullanıma sahip olan rezene çayı, özellikle emziren anneler için önerilen bir çay olarak bilinmekte. Bu sağlıklı çayın hazırlanması ise oldukça kolay. 1 bardak rezene çayı hazırlamak için 1 çay kaşığı rezene tohumunu bir kap içerisinde iyice ezdikten sonra orta boyda bir fincan içerisine alın. Üzerini tamamen dolacak şekilde kaynar su ile doldurduktan sonra yaklaşık 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Dilerseniz bu demlenme esnasında içerisine dilim limon da atarak tatlandırabilirsiniz. Bekleme süresinin ardından çayınızı süzebilir ve rahatlıkla içebilirsiniz.

Rezene çayı zayıflatır mı?

Rezene çayı rezene bitkisinden aldığı doğal bileşenler sayesinde metabolizmayı hızlandıran, bağırsakları çalıştıran ve yağ yakımını kolaylaştıran yapıya sahiptir Doğal olarak da rezene çayı kilo vermek isteyen bireylerin en güçlü yardımcılarından olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda ödem atıcı etki sağlayan antioksidanlar barındırması sayesinde de şişliğe iyi gelir.

Rezene çayı faydaları

Güçlü yapısı ile birçok fayda barındıran rezene çayını günlük 1 fincan olacak şekilde kullanmak ise birden fazla faydasından yararlanmamızı sağlıyor. İşte rezene çayının bilinen faydaları:

Rezene çayı düzenli tüketim ile astım da dahil olmak üzere üst solunum hastalıklarının tamamını tedavi eder.

Dönemsel hastalıklar olan grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir. Bağışıklığı güçlendirerek bu hastalıklara yakalana riskini düşürür.

Sindirim problemlerinin geçirilmesini sağlar. Özellikle ishal ve kabız gibi sorunların giderilmesini sağlar.

Mide rahatsızlıklarına sebep olan bakterilere karşı etkilidir Özellikle mide ülserine karşı koruyucu etkisi vardır.

Tokluk hissi vermesi sayesinde kilo vermeye yardımcı bir besindir.

Spazmı azaltan etkileri sayesinde kasılma ağrılarını gidermeye yardım eder. Regl döneminde kullanılması ile sancıları azaltır.

Anne sütünü arttırıcı etkisi vardır.

Enfeksiyon yollu hastalıklarda tedavi olarak kullanılabilir ve ateş düşürücü etkisi vardır.

Göz altında oluşan şişliklerin giderilmesini sağlar Bunun için yalnızca bir pamuk yardımı ile ılık rezene çayını göz altlarına süürlmes yeterli olacaktır.

Sinirleri yatıştırıcı etkisi ile strese karşı savaşır.

Diş ağrılarını azaltır.

Safra üretimini destekler ve idrar söktürücü özelliği vardır.

Balgamlı öksürük şikayeti çekenlerin kullanımında balgamı temizler. Ağız kokusuna karşı etkili olduğu bilinmektedir.

Rezene çayı nasıl yapılır? Pratik

Rezene çayını demlemek için 2 çay kaşığı ezilmiş ya da öğütülmüş rezene tohumu ve 1 bardak su kafidir. Kaynayan suya öğütülmüş rezene tohumları eklenmelidir. Yaklaşık 5 dakika kadar çayın demlenmesi beklenmelidir. Çay demini aldıktan sonra servis edilir. Bağırsakları çalıştıran ve kabızlığa iyi gelen rezene çayı yağ yakımını kolaylaştırarak kilo vermeye de yardımcıdır. 2 çorba kaşığı rezene tohumunu bir bardak kaynamış suyun içine atarak çay şeklinde demleyerek gün boyu tüketmek zayıflamaya yardımcıdır.

Rezene çayını kimler içemez?

Östrojen etkisi gösterebilen rezene çayının meme, yumurtalık ve rahim kanseri olan kişiler tarafından tüketilmemesi gerekiyor. Bununla birlikte pıhtılaşma problemi yaşayanlar ile kereviz ve havuca alerjisi olanlar tarafından kullanılmaması gerekiyor.

Emzirmede rezene çayı

Emziren anneler 1 tatlı kaşığı rezene tohumunun üzerine kaynamış suyu ekleyerek çayın 10 dakika boyunca demlenmesini beklemeliler. Daha sonra ılık bir şekilde tüketebilirsiniz. Emziren annelerin rezene çayını günde bir çay bardağı kadar tüketmeleri yeterli olacaktır.

Rezene çayı Zararları

Daha fazla tüketilen rezene çayı ciltte kızarıklık ve döküntü gibi sorunlar oluşturabilir. Bunun yanında çok fazla tüketilen rezene çayı bazı kişilerde kusma ve mide bulunmasına sebebiyet verebilir. Yaşlı ve hamile kişilerin doktorlarına danışarak tüketmesi gerekir.