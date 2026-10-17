Reyhanlı’da sevinç ve hüzün iç içe! Bombacı caniyi yakalayan devletimiz var olsun!

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te bomba yüklü iki minibüsün infilak ettirilmesi sonucu 53 kişi öldü, 146 kişi yaralandı. Bombalı saldırının faillerinden Mihraç Ural, Suriye’de 14 Ekim gecesi MİT ve Suriye İstihbaratı’nın koordineli çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonla yakalandı. Ural'ın yakalanması üzerine Reyhanlı ilçesindeki 11 Mayıs Şehitler Anıtı önünde toplanan şehit aileleri, ellerinde patlamada şehit olan yakınlarının fotoğraflarını açıp, önce Kur’an-ı Kerim okundu ardından dua etti. 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı aynı zamanda patlamada lise öğrencisi oğlu Oğulcan Tuna’yı kaybeden Ahmet Tuna, patlamanın elebaşı Mihraç Ural’ın yakalanmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Tuna, “Bilindiği gibi, 2013’ten beri, yani 13 yıl 5 ay sonra, Reyhanlı patlamasını yapan, planlayan, Reyhanlı’yı kana boyayan patlamanın elebaşı Mihraç Ural’ın yakalanması bizi büyük bir sevince boğdu ve yüreğimize su serpti” dedi.

‘BİZİ AYIRAMAZLAR’

Ahmet Tuna konuşmasının devamında, “13 yıl 5 aydan beri Türkiye Cumhuriyeti uyumadı. Teröristler tek tek getirildi. Hepsi bedelini ödemek zorunda. İki ay içerisinde dört büyük terörist, Reyhanlı patlamasını yapanların hepsi yakalandı. En son bunların planlayıcısı da yakalandı. Ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk milletine, Türk devletine" diye konuştu. Tuna, yetkililere seslenerek, tek isteklerinin sivil şehitlik verilmesi olduğunu söyledi.

ABLASI VE KIZINI KAYBETTİ

Saldırıda ablası Nadire ve 1,5 yaşındaki kızı Fatmanur’u kaybettiğini söyleyen Hatice Kübra Erboz, “Patlamada ablam Nadire Kuvvet’i ve kızım Fatmanur’u kaybettim. Mihraç Ural’ın yakalanmasına çok sevindik. Şehit anneleri adına devletimize teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımız patlamada yanarak öldü. Bunun acısı unutulmaz. Umarım aynı acıyı Mihraç Ural da çeker ve bir bardak su bulamaz. Kimse bizim ülkemizi bölemez. Bölmek isteyenlere izin vermeyiz. Ne mutlu Türk’üm diyene diyorum. Çok sevinçliyiz. Sevincimizi herkesle paylaşıyoruz. Devletimiz var olsun” ifadelerini kullandı.

‘HEM MUTLU HEM ÜZGÜNÜZ’

Patlamada oğlu Halil Erdemci’yi kaybeden, 2 oğlu da yaralanan Medine Erdemci ise “Hem mutluyuz hem üzgünüz. Mihraç Ural’ın yakalanması bizi gerçekten çok mutlu etti. Ama canımız hala yanıyor; giden gencecik evlatlarımıza, yavrularımıza. Tabii ki biz bunun idamını istiyoruz. Başka bir şey kurtarmaz. Çünkü bizim evlatlarımızı nasıl böyle parçaladılarsa kendisini de idam etsinler. Biz bunu istiyoruz” dedi.

Aynı patlamada yaralanan İsmail Erdemci ise şunları söyledi;

“Biz patlamada yaralı çıktık. Kardeşim Halil Erdemci’yle beraber aynı iş yerindeydik. O vefat etti. Biz yaralı çıktık. Yani devletimiz sağ olsun, devlet uyumuyor. Hiçbir zaman uyumadı. Yıllar da geçse yakalandılar.”