Reus'tan Beşiktaş'a kötü haber

Marco Reus, yeni sezon için teklifleri değerlendiriyor.

Dortmund'a veda etmeye hazırlanan tecrübeli oyuncunun MLS takımlarından St. Louis City ile transfer görüşmeleri yaptığı belirtildi.

Athletic'te yer alan haberde Reus ve St. Louis City arasındaki transfer görüşmelerinin henüz ilk aşamada olduğu ifade edildi. Reus'a Türkiye ve Suudi Arabistan'da da ilgi olduğu kaydedildi.

Haberde, takımda daha önce Bundesliga'da oynamış 3 futbolcunun yer aldığı ve bu isimlerden birinin Reus'un eski takım arkadaşı Roman Burki olduğu aktarıldı.

Öte yandan Marco Reus'un ismi Türkiye'den Beşiktaş'la ciddi bir şekilde anılmış ancak transfere dair somut adımlar atılmamıştı.

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