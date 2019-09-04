Resul Tosun kimdir? Resul Tosun hayatı AK Parti eski milletvekili olan Resul Tosun Star Gazetesin'de köşe yazarlığı yapmaktadır. Çeşitli televizyon programlarında gündemi yorumlayan Resul Tosun kimdir sorusu merak ediliyor. Resul Tosun kimdir? İşte Resul Tosun hayatına dair ayrıntılar...

AK Parti eski milletvekili olan Resul Tosun Star Gazetesin'de köşe yazarlığı yapmaktadır. Çeşitli televizyon programlarında gündemi yorumlayan Resul Tosun kimdir sorusu merak ediliyor. Resul Tosun kimdir? İşte Resul Tosun hayatına dair ayrıntılar... Resul Tosun kimdir? Resul Tosun (1956, Artova -). 22. Dönem AK Parti Tokat milletvekiliği yapmıştır. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'nde master yapmıştır. Mesleği gazeteci yazarlıktır. Yörünge Dergisi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni, Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve yöneticisi, Adım Holding ve Telif Hakları Ajansı kurucu üyesi, Tokat Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Birlik Vakfı Dış İlişkiler Enstitüsü kurucu üyesi, Sanatçılar Derneği üyesi, Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir. Evli, üç çocukludur, İngilizce ve Arapça bilir.

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