Restore edilen boğa heykelinin üstüne çıkıp duyarlı olun dedi

Kadıköylülerin adres tarif ederken adından en çok bahsettiiği boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü.

Bu nedene, heykelin bakım çalışmaları için 24 Nisan 2022'de heykelin etrafını bariyerlerle kapattı.

DHA'nın aktarımına göre, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından heykel tekrar açıldı.

Ancak ilk günden çok sayıda kişinin heykelin üzerine çıkarak poz vermesi dikkat çekti.

Heykelin üzerindeyken 'Duyarlı olun' dedi

Boğa Heykeli'nin üzerinde fotoğraf çektiren Kenan Kılıç, "Bunun korunması ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını rica ediyoruz" dedi.

"Elde olmadan biniyor insan"

Boğanın üzerinde olduğunun hatırlatılması üzerine Kılıç "İnsanlarda merak duygusu var. O yüzden elde olmadan biniyor insan" ifadelerini kullandı.

Süleyman Birlik ise "Boğa Kadıköy'ümüzün bir simgesi. Üzerine çıkmadan zarar vermeden fotoğraf çekilmeleri daha iyi olur. Kadıköy'ün simgesine biraz değer gösterelim. Bunu burada saklayalım uzun yıllar boyunca. Herkes açısından daha iyi olur, turistlerimiz açısından da daha iyi olur. Üstünü çıktıkları sürece zarar görür bu heykel. İnsanları uyarmamız lazım ama belli bir süre sonra da insanları uyaramıyorsunuz" şeklinde konuştu.