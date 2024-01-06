Restoran ve kafelerde yeni dönem: Kapıda fiyat zorunluluğu

Yeni yılın ilk gününden itibaren yürürlüğe giren yönetmelik gereğince yeme içme sektöründeki işletmelerin giriş kapısına ve masalara fiyat listelerini koymaları zorunlu hale geldi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yeni uygulama hakkında konuştu.

Ticaret Bakanlığı, yiyecek-içecek hizmeti sunan işyerlerinin tarife ve fiyat listelerine yeni düzenlemeler getirdi.

Yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği uyarınca, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirildi.

Düzenleme ile tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde daha işyerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

Tüketicilerin, satın almadan önce mal ve hizmetlerin nitelikleri ile fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmeleri, fiyat etiketi ve listeleri ile kasa fiyatları arasında farklılık bulunmaması gerekiyor.

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Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, İLKHA muhabirine, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yürürlüğe giren yeni uygulamanın TÜRES'in Ticaret Bakanlığı'na sunduğu bir teklif olduğunu belirten Bingöl, "Üzerinde 1 senedir çalışıyoruz, bunun böyle olması gerektiği konusunda, Bakanlığa ikna ettik ve bu konuda da Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a teşekkür ediyorum." dedi.

"Bu uygulama çift menü dediğimiz işi bitirdi"

Uygulamanın nedenleri hakkında konuşan Bingöl, "Uygulamanın 3 sebebi var. Birincisi; bazı yerler hepsi değil tabiki normal yerli müşteri geldiğinde kebap 300 lira ise yabancı turist geldiğinde 500-600 lira alabiliyorlar. Bununla ilgili birkaç yerde sıkıntı oldu. Biz dedik ki; 'menüyü kapının önüne asma zorunluluğu getirelim, isteyen müşteri baksın kebap 300 liraysa içeriye girdiğinde 500 liranın nedenini sorgulasın' sorgulasın ki bu farklılıklar yapılamasın. Bu uygulama çift menü dediğimiz işi bitirdi. İkinci olarak 5 tane cafe düşünün yan yana; kiminde kahve 200 lira kiminde 150 lira, kiminde 100 lira tamamen fiyat karmaşası oldu. Bu fiyat karmaşasını önlemek için de kapının önüne menüyü koyma zorunluluğu geldi. Müşteri bakacak, burada kahve 200 lira burada 150 lira burada da 100 lira. Canı hangisini istiyorsa oraya girecek. Bir süprizle karşılaşmayacak. Menü dışarda olmadığında içeriye ailenizle, çocuklarınızla, misafirlerinizle girdiğinizde inanamayacağınız derecede yüksek fiyat geliyor ve bir kere oturmuşsunuz. Bu durumu önlemek için bu uygalama getirildi." şeklinde konuştu.

"Kanuna uymayanlara 200 bin liraya yakın ceza geliyor; denetimler başladı"

Uygulamanın enflasyon ile mücadele için önemli bir kriter olduğuna dikkat çeken Bingöl, "Her isteyen, istediği fiyatı istediği gibi yapamayacak. Şu anda bazı yerlerde o oluyor. Şimdi menü dışarıya bırakılınca; müşteri bakacak ve müşteri içeriye girdiğinde süpriz ile karşılaşmayacak. Bunun için çok önemli bir kanun. Bu kanuna uymayanlara, 200 bin liraya yakın ceza geliyor; denetimler başladı. Tüm meslektaşlarımdan rica ediyorum; bu kanuna uymaları lazım, yoksa 200 bin lira cezayı yiyebilirler. 2024 yılında çok iyi beklentilerimiz var ve ümitliyiz; şu anda gelen veriler de öyledir. Bu konuda inşallah çok bereketli ve güzel bir yıl geçireceğiz. Bu kanun, onun hazırlığıydı aslında. Daha yabancı, daha mutlu ve fahiş fiyatla yemek yememeleri için yaptığımız bir çalışmaydı; biz umutluyuz." ifadelerini kullandı. (İLKHA)