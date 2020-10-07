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Aktüel Resmi Gazete'nin Osmanlı Türkçesiyle yayımlanan sayıları günümüz Türkçesine çevrildi
Aktüel

Resmi Gazete'nin Osmanlı Türkçesiyle yayımlanan sayıları günümüz Türkçesine çevrildi

İdari İşler Başkanlığınca Resmi Gazete'nin kuruluşunun 100. yılı dolasıyla hayata geçirilen projeyle orijinal metinlerin çevirisine bugün itibarıyla gazetenin internet sitesinden ulaşılabilecek - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan sayıların günümüz Türkçesine çevrilmesi gibi anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:02:57 -
Resmi Gazete'nin Osmanlı Türkçesiyle yayımlanan sayıları günümüz Türkçesine çevrildi

ANKARA (AA) - Resmi Gazete'nin Osmanlı Türkçesiyle yayımlanan 1053 sayısı günümüz Türkçesine çevirilerek, gazetenin internet sitesi üzerinden erişeme açıldı.

İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, 7 Ekim 1920'de kurulan Resmi Gazete'nin 100. yılı dolayısıyla özel bir projeye imza attı.

Proje kapsamında, "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun"un yürürlüğe girdiği 1 Kasım 1928'e kadar 8 yıl boyunca Osmanlı Türkçesiyle yayımlanan Resmi Gazete'nin ilk 1053 sayısı günümüz Türkçesine çevrildi.

Resmi Gazete'nin internet sitesi arşivinde yer alan orijinal metinlerin çevirisine, bugün açılacak "Günümüz Türkçesi" bölümünden ulaşılabilecek.

Hukukçu ve tarihçiler başta olmak üzere, o döneme ilgi duyan herkes, yaklaşık 7 bin sayfadan oluşan ilk 1053 sayının günümüz Türkçesine erişebilecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu köklü devlet geleneğinin önemli göstergelerinden biri olan Resmi Gazete'nin 100. yılını kutladığını belirtti.

TBMM'nin açılışından Milli Mücadele'ye, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne, Türkiye'nin yasama, yürütme ve yargıya dair iş ve işlemlerinin yürürlük kazanarak milletle paylaşıldığı Resmi Gazete'nin bu yönüyle tarihi bir fonksiyon icra ettiğine dikkati çeken Erdoğan, gazetenin bir anlamda "devlet hafızası" ve "şeffaf yönetim anlayışının vesikası" olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Resmi Gazete'nin 100 yaşına ulaştığı sembolik bir yıl dönümünde, Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan sayıların günümüz Türkçesine çevrilmesi gibi anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, Resmi Gazete'ye bugüne kadar emek verenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


- Önemli hadiseler yer alıyor

Resmi Gazete'nin günümüz Türkçesine çevrilen sayılarında yer alan bazı önemli hadiseler arasında şunlar yer alıyor:

"- 1921'de yayımlanan 7 sayılı Resmi Gazete'de Milli Mücadelenin nişanesi İstiklal Marşı'nın kabulü.

- 1923'de yayımlanan 22 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Lozan Barış Antlaşması'nın onaylanması.

- 1923 Eylül ayının 22'nci ila 27'nci sayılarında yayımlanan Resmi Gazete'nin ekinde yer alan Gayr-ı Resmi kısımlarda dönemin dış gelişmeleri hakkında yabancı basında çıkan makaleler.

- 1925'te yayımlanan 84 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Aşar vergisinin kaldırılması.

- 1926 yılında 320, 339 ve 366 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan modern hukuk sisteminin temelini oluşturan Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ile Borçlar Kanunu'nun kabulü.

- 1927'de 608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabulü."

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