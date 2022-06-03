Resmi Gazete'de yayınlandı: 2022 yılı Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanacak

Resmi gazete 2022

2022 yılının Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanması ile İlgili 2022/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Halk arasında ‘Mevlid’ olarak anılan Vesîletü’n-Necât’ın yazarı Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. Yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını belirtilen genelgede, “Yazıldığı dönemden itibaren başta Balkanlar Orta Asya coğrafyaları olmak üzere pek çok ülkede mübarek gün ve gecelerde, doğum, ölüm, sünnet, evlenme, askere gönderme, gibi vesilelerle okutulan söz konusu eserin sahibi Süleyman Çelebi’yi rahmetle yâd etmek amacıyla yıl boyunca yurt genelinde ve yurtdışında etkinlikler düzenlenecektir. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerde Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru daveti, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleşecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikle güne getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim” denildi.

Süleyman Çelebi kimdir?

Süleyman Çelebi, (1351 - 1422) Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa'da Ulu Camiî imamı, mutasavvıf, tek eseri olan, Türkçe kaleme alınmış mevlidlerin ilki ve en meşhuru olan Vesîletü’n-necât'ın müellifi. Orhan Gazi döneminde doğmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmaz. Kimi kaynaklara göre Osmanlı Sultanı I. Murat'ın vezîrlerinden Ahmed Paşa'nın oğlu, Şeyh Mahmûd Efendi'nin torunudur. Dedesi Mahmûd Bey, Şeyh Edebali'nin torunudur ve 1338'de Süleymân Paşa önderliğinde Rumeli'ye sal ile geçenlerdendir. Süleyman Çelebi'nin 1346-1351 yılları arasında bir tarihte doğduğu, ölüm tarihinin ise 1422 olduğu sanılıyor.

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