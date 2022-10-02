Resmi Gazete'de yayınlanan haberler: Resmi Gazete'de bugün atama kararları yayımlandı! (2 Ekim Pazar 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü'ne, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Murat Deliçay atandı. Deliçay'dan boşalan göreve ise Tolga Balcı getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişliğe, müfettiş Fulya İnci atandı.

Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Arslanboğa, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Özkan Kaya ile Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüsnü Yıldız görevden alındı.

Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Bülent Güngör, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ali Zeren, Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne İsa Gülgür, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Zafer Bektaş, Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan atandı.

İller Bankası Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Erdoğan Topcu ve Onuray Gözütok getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Yener Oba atandı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Aktürk getirildi.

2 Ekim 2022 tarihli ve 31971 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6143)

– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 15/3/2005 Tarihli ve 2005/8630 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ekli Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6144)

– Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6145)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506)

YÖNETMELİKLER

– Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6146)

– Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6147)

– Yüksek Askeri Şûra Yönetmeliği (Karar Sayısı: 6148)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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