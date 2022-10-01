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Yaşam Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyardı: O bölgedeki iller dikkat! İstanbul hava durumu 5 günlük
Yaşam

Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyardı: O bölgedeki iller dikkat! İstanbul hava durumu 5 günlük

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda, "Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi. İşte o bölgedeki iller ve İstanbul hava durumu 5 günlük...

Yeniakit Publisher
2022-10-01 21:11:00 - 2022-10-01 21:17:33
Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyardı: O bölgedeki iller dikkat! İstanbul hava durumu 5 günlük

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü için Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Düzce için Sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nin tamamında da etki gösterecek.

İstanbul hava durumu 5 günlük

2 Ekim, Pazar

3 Ekim, Pazartesi

4 Ekim, Salı

5 Ekim, Çarşamba

6 Ekim, Perşembe

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