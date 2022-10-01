Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyardı: O bölgedeki iller dikkat! İstanbul hava durumu 5 günlük

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü için Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Düzce için Sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nin tamamında da etki gösterecek.

İstanbul hava durumu 5 günlük

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