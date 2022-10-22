Resmi Gazete'de yayımlandı! Komisyon kuruluyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte Resmi Gazete'deki kararın detayları:

"Bartın'ın Amasra Ilçesinde Meydana Gelen Maden Kazasının tüm yönleriyle araştınlarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, içtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 21 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 19.10.2022 tarihli 9'uncu Birleşiminde karar verilmiştir."