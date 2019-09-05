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Resmi Gazete’de yayımlandı: 5 dev yatırım geliyor

Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne dahil olacak 5 dev yatırım belli oldu. Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana’da desteklenmesine karar verilen yatırımlarla ilgili kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:07
Resmi Gazete’de yayımlandı: 5 dev yatırım geliyor

5 proje için toplam yatırım tutarının 14 milyar TL olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Bu projelerle toplam 3 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde dış ticaret açığının azaltılmasına yıllık 1,4 milyar dolar katkı yapacak.” dedi.
 
5 ana hedef
 
Proje Bazlı Teşvik Sistemi; ithalat bağımlılığını azaltma, nitelikli iş gücünün istihdamına öncülük etme, arz güvenliği sağlama, teknolojik dönüşümü gerçekleştirme ve yenilikçi, Ar-Ge yoğun, katma değeri yüksek projeleri desteklemek gibi 5 ana hedefle 2016 yılında hayata geçirildi.
 
19 proje yararlandı
 
Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile bugüne kadar savunma sanayi teknolojileri, tıbbi cihaz sağlık teknolojileri, petro-kimya ve entegre metalürji yatırımı alanlarında 40 milyar TL tutarında 19 proje için destek kararı alındı.
 
İşte O Projeler
 
Adana’ya Polipropilen Tesisi: Proje bazlı teşvikten yararlanan yatırımlardan biri Adana’da hayat geçirilecek. Sabit yatırım tutarı 8 milyar 225 milyon TL tutarındaki proje ile yıllık 450 bin ton kapasiteli polipropilen üretim tesisi kurulacak, 590 kişiye ilave istihdam sağlanacak. Bu yatırım ile Türkiye için stratejik öneme sahip otomotiv sanayi, tekstil, ambalajlama ve plastik ürünleri gibi birçok kullanım alanı bulunan plastik hammadde üretim kapasitesi arttırılacak. Böylece dışa bağımlılığın azaltılması, döviz tasarrufunun sağlanması, Türkiye’nin tüketiminin yerli kaynaklar ile karşılanması sağlanacak. Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde yapılacak bu yatırımın 75 milyon dolar ithalatı önlemesi, 170 milyon dolar da ihracata katkı sağlaması bekleniyor.
 
Başkente çevreci yatırım: Ankara’da kurulacak güneş paneli üretim tesisi, Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden faydalanacak ikinci yatırım olacak. Toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon TL olan ve yılda 500 MWp  kapasiteli fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi ile 982 kişiye ek istihdam sağlanacak. Enerjide hem çevreci kaynakların çeşitliliğine hem de arz güvenliğine katkıda bulunacak tesis, dışa bağımlılığın azaltacak, ihracatı artıracak. Planlamalara göre, bu yatırım 39 milyon dolarlık ithalatın önleyecek, 58 milyon dolar da ihracata katkı yapacak.
 
Ankara'ya bir de rüzgar tüneli: Proje bazlı teşvikten istifade edecek bir diğer yatırım yine Ankara’da hayata geçirilecek. Toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 427 milyon TL rüzgâr tüneli tesisi, 52 kişiye yeni iş kapısı olacak. Türkiye için stratejik öneme sahip savunma, otomotiv ve havacılık sanayi vb. birçok sektöre hizmet verecek olan rüzgar tüneli ile dışa bağımlılığın azaltılması ve döviz tasarrufunun yanı sıra, rüzgar tüneli test hizmetlerinden faydalanacak firmaların maliyetleri azalacak. Bu yatırım, 96 milyon dolarlık kadar ithalatın önüne geçecek.
 
Bursa’ya çelik gibi tesis:Resmi Gazete’de yayımlanan karardan otomotiv sektörünün kalbi Bursa da yararlanacak. Bursa’da toplam sabit yatırım tutarı 852 milyon TL olan; makine, otomotiv, ulaştırma ve enerji sektörlerine yönelik yüksek vasıflı çeliklerden ve süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünleri üretimi tesisi kurulacak. Tesisin yıllık kapasitesi 60 bin ton olacak. Bu tesis ile 173 kişiye yeni istihdam sağlanacak.
 
Tesisten; özellikle vagon aksları, şaftlar, uçak iniş takımları, iş makineleri, hafif ve ağır ticari araç aksları, güç santralleri için türbin şaftları ve türbin kanatçıkları üretiminde ihtiyaç duyulan yarı mamullerin temini gerçekleştirilecek. Bu yatırım, 97.1 milyon dolarlık ithalatı önlenecek. İhracata da 64.7 milyon dolarlık katkı yapacak. Bu kararla mayıs ayında Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen bölgede yatırıma geçiş hızlanacak.
 
İstanbul’a İHA Üretim Tesisi: Proje Bazlı Teşvik Sistemi, İstanbul ekonomisine de katkıda bulunacak. Bu kapsamda İstanbul’a toplam sabit yatırım tutarı 600 milyon TL olan insansız hava aracı (İHA) ve sistemleri üretim tesisi yatırımı yapılacak. Bu tesis ile bin 112 kişi yeni bir işe kavuşacak. Son yıllarda özellikle savunma sanayinin göz bebeği olan İHA’ların yerli ve milli imkanlarla üretilmesi ile dışa bağımlılık azalacak, ihracat artacak, cari açığın kapanmasına yardımcı olunacak. Bu yatırım, 393 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek, ihracata 413 milyon dolar katkı verecek.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:07
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