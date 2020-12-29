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Gündem Resmi Gazete kararları! Görevden alma atama yer değişikliği kararları Resmi Gazete’de
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Resmi Gazete kararları! Görevden alma atama yer değişikliği kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete atama ve yer değiştirme kararları merak ediliyordu. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının görev değişikliğine ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 08:32:00 -
Resmi Gazete kararları! Görevden alma atama yer değişikliği kararları Resmi Gazete’de

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 24 Aralık 2020'deki kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede, 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri yer aldı. HSK Birinci Dairesi'nin, 24 Aralık'taki adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesi sonucu Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirilmişti. Kararnameyle Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Karabük, Niğde, Rize ve Muş'a da yeni başsavcılar görevlendirilmişti.

Resmi Gazete kararları için tıklayın

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