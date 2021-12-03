Resmi Gazete atama kararları son dakika! Cumhurbaşkanlığı kararnamesi atamaları

Cumhurbaşkanlığı atama kararları son dakika haberleri: Resmi Gazete atama kararları merak ediliyor. Resmi Gazete devletin resmi gazetesidir. Resmi Gazete kararları tüm vatandaşları yakından ilgilendirdiği için her gün yayınlanan kararlara büyük bir titizlikle takip edilmekte. Resmi Gazete atama kararları bugün de yayınladı. Peki Resmi Gazete atamaları nerede yapıldı? Resmi Gazete atama kararları hangi kurumda oldu? Cumhurbaşkanlığı kararnameleri atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte bugünkü atama kararları…