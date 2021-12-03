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Aktüel Resmi Gazete atama kararları son dakika! Cumhurbaşkanlığı kararnamesi atamaları
Aktüel

Resmi Gazete atama kararları son dakika! Cumhurbaşkanlığı kararnamesi atamaları

Cumhurbaşkanlığı atama kararları son dakika haberleri: Resmi Gazete atama kararları merak ediliyor. Resmi Gazete devletin resmi gazetesidir. Resmi Gazete kararları tüm vatandaşları yakından ilgilendirdiği için her gün yayınlanan kararlara büyük bir titizlikle takip edilmekte. Resmi Gazete atama kararları bugün de yayınladı. Peki Resmi Gazete atamaları nerede yapıldı? Resmi Gazete atama kararları hangi kurumda oldu? Cumhurbaşkanlığı kararnameleri atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte bugünkü atama kararları…

Yeniakit Publisher
2021-12-03 08:22:00 - 2021-12-03 08:31:21
Resmi Gazete atama kararları son dakika! Cumhurbaşkanlığı kararnamesi atamaları

Resmi Gazete bugünkü atama kararları yayımlandı. Ticaret Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Suavi Önal, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı Avni Dilber, İç Ticaret Genel Müdürlüğüne de aynı yerde genel müdür yardımcısı Adem Başar atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Batman İl Müftülüğüne ise Nihat Kök'ün ataması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevinden alındı.

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