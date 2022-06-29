Resmen suç makinesi! Gaziantep'te, adam öldürme dahil 20 suç kaydı bulunan şahıs...
Gaziantep'te yakalanan şüphelinin sicilinde; aralarında kasten adam öldürme, uyuşturucu madde kullanımı, hırsızlık, dolandırıcılık ve fuhşa teşvik gibi suç kayıtlarının bulunduğu tespit edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 27 Haziran 2022 tarihinde narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız Koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, şehirlerarası otobüs terminali yolcu girişinde bulunan zanlının durumundan şüphelenilerek durdurulan İ.H.A. isimli şüphelinin üzerinden 172,60 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında, "Başta kasten öldürme, uyuşturucu madde kullanımı, hırsızlık, dolandırıcılık ve fuhşa teşvik olmak üzere, toplam 20 adet suç kaydı bulunan şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır." denildi. (İLKHA)