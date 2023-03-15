Resmen başladılar! Twitter'dan Erdoğan'a operasyon

FETÖ VE SOLCU HESAPLAR ÖNERİLİYOR

Twitter, Türkiye'de seçim tarihlerinin 14 Mayıs olarak açıklanması ve artık seçim sathına girilmesiyle birlikte Türk seçmenlere yönelik algı operasyonlarını hızlandırdı. Küresel seçim mühendisleri, Twitter'da yeni hesap açan kişilere öncelikle FETÖ'cü, muhalif ve solcu hesapları önerirken, hesap açıldıktan sonrası için de çalışmaları hızlandırdı.

FETÖ VE SOLCU HESAPLAR ÖNERİLİYOR

Twitter, Türkiye'de seçim tarihlerinin 14 Mayıs olarak açıklanması ve artık seçim sathına girilmesiyle birlikte Türk seçmenlere yönelik algı operasyonlarını hızlandırdı. Küresel seçim mühendisleri, Twitter'da yeni hesap açan kişilere öncelikle FETÖ'cü, muhalif ve solcu hesapları önerirken, hesap açıldıktan sonrası için de çalışmaları hızlandırdı.

'SANA ÖZEL' SAYFASI

Twitter yeni sürümünde 'Sana özel' olarak adlandırdığı sayfa ile kullanıcılara takip etmediği kişilerin paylaşımlarını da gösteriyor. Kullanıcıların takip etmediği hesaplara etkileşim sunulan bu sayfada, özellikle Erdoğan hükümetine muhalif kişiler ve bu kişilerin paylaşımları sunuluyor. Bu yöntem ile Twitter, seçim süreci boyunca seçmenlerin neyi görüp göremeyeceğine müdahale ederek bir manipülasyon gerçekleştiriyor.

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CHP ÇALIŞMALARI İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİLER

ABD'de de bu tip manipülasyon çalışmalarını yapan karanlık ilişkilerle dolu Benenson şirketinin ekibi CHP'nin seçim çalışmalarını yürütmek üzere bir süredir Türkiye'de yer alıyor. Daha önce 7 Haziran 2015 genel seçimleri ve 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde de İstanbul'a geldiği belirtilen ekip uyguladığı sosyal medya kampanyaları ile bugüne kadar 2 kez Barack Obama'yı ABD Başkanı olarak seçtirdi.

Taksim'de 5 yıldızlı bir otelde bulunduğu belirtilen ABD'li bu ekibin İstanbul’u 4, Ankara, İzmir ve Adana’yı 2 bölgeye ayırarak her bölgeye özel sosyal medya çalışmaları yaptığı ve özel içerikler geliştirdiği öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.

AFAD, KIZILAY VE HÜDA PAR ÜZERİNDEN KARALAMA KAMPANYASI

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti 11 ilimizde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremle mücadele ederken, bu sosyal medya mühendislerinin uyguladığı algı operasyonları nedeniyle, devlet bir yandan depremin yıkımı diğer yandan ise yalan dolu haberlerle uğraşmak zorunda kaldı.



Öte yandan aynı müdahale HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklamasıyla tekrar uygulamaya sokuldu. Millet İttifakı paydaşı siyasetçiler, gazeteciler ve sahte sosyal medya hesapları, 2012 yılında kurulan HÜDA PAR’ı, 1990’lı yılların karanlık dönemlerinde ismi gündeme gelen Hizbullah örgütüyle lanse ederek kanlı eylemlerin sorumlusu olarak öne çıkarmaya çalıştı.