Resmen açıkladı! İşte Trump'ın yeni rakibi

BD'nin Kaliforniya eyaleti Senatörü Kamala Harris, 2020 seçimleri için Demokrat Parti'den aday olacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Harris, "Başkanlık için adaylığımı açıklıyorum. Hadi bunu birlikte yapalım. Bize katılın" dedi.

Adaylığını açıklayan diğer isimler

Meksika kökenli bir aileden gelen ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı olan Julian Castro, Irak Savaşı'na katılan eski bir asker olan Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard ve Massachusetts Eyaleti Senatörü Elizabeth Warren 2020 başkanlık seçimlerinde aday olacaklarını açıklamıştı.