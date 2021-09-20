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Gündem Renkler sil baştan! Koronavirüs ve aşılanma haritasında değişikliğe gidildi
Gündem

Renkler sil baştan! Koronavirüs ve aşılanma haritasında değişikliğe gidildi

Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla günlük olarak paylaşılan aşılanma haritasında değişikliğe gidildi. Buna göre; bundan böyle il bazında birinci doz aşı yaptıranların oranı değil en az iki doz aşı yaptıranlar, haritada gösterilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 23:51:00 -
Renkler sil baştan! Koronavirüs ve aşılanma haritasında değişikliğe gidildi

Günlük koronavirüs verileri açıklanırken, tabloda değişikliğe gidilerek, aşılanma verileri de paylaşılmaya başlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibari ile paylaşılan koronavirüs tablosunun yeniden değiştirildiğini açıkladı. Buna göre; bundan böyle il bazında birinci doz aşı yaptıranların oranı değil en az iki doz aşı yaptıranlar, haritada gösterilecek.

Renkler yeniden sarı ve kırmızıya döndü

Fahrettin Koca, gelişmeyi twitter hesabından paylaştı. "Günlük Covid-19 tablomuz değişti." diyen Bakan Koca, "Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." dedi.

Haritanın değişmesi ile birlite, neredeyse ülke genelinin maviye döndüğü bütün iller, yeniden orta ve yüksek riskleri temsil eden sarı ile kırmızı renkelere büründü.

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