Renault Mais müşteri memnuniyetinde lider Renault ve Dacia, sikayetvar.com müşteri memnuniyet endeksinde birinci sırada yer aldı.

Renault ve Dacia, sikayetvar.commüşteri memnuniyet endeksinde 2019 yılı ikinci çeyreğini kendi kategorilerinde aldıkları puanlar ile otomotiv kategorisinde kendi kategorilerinde birinci sırada yer aldı. Markalar, yaklaşık 4 milyon üye ve aylık 7 milyon tekil ziyaretçiye sahip platformda, memnuniyet düzeyi, teşekkür oran, churn (müşteri kaybını engelleme) ve şikayet oran endeksine göre değerlendiriliyor. Renault Mais, OYAK’ın müşteri memnuniyeti vizyonu doğrultusunda temellerini 2,5 yıl önce attığı dijital dönüşüme büyük önem veriyor.

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