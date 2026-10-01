Renault Group, Paris’i 6’sı yeni 50 model ile sallayacak!

Renault Group, Paris Otomobil Fuarı’ndaki uzun soluklu varlığını bu yıl da sürdürüyor. Renault, Dacia, Alpine ve profesyonel müşterilere yönelik Renault Pro+ markalarıyla fuara katılan grup, aralarında dünya prömiyeri gerçekleştirilecek 6 yeni modelin de bulunduğu toplam 50 model ve konsept aracı ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda Renault Group, Salon 6’da toplam 5.000 metrekarelik alana yayılan dört ayrı stantta yeni teknolojilerini ve geniş ürün gamını sergileyecek. Grup, üç otomobil markasının gücünü; dikkat çekici tasarım, elektrifikasyon ve akıllı teknolojilerle bir araya getirerek müşterilerin talep ettiği ve erişebileceği modeller sunmaya odaklanıyor.

Fuarda 6 yeni model ilk kez kamuoyuna tanıtılırken, 4 konsept araç da sergilenecek. Renault Group’un yeni ürün stratejisi; güçlü ve çekici tasarım, ürün gamının kapsamlı biçimde elektrifikasyonu ve yeni nesil akıllı teknolojiler üzerine kuruluyor. Grup, araç geliştirme süresini ortalama iki yıla indirmesi sayesinde yeni modellerini müşterilerle daha kısa sürede buluşturmayı hedefliyor.

İtfaiye teşkilatlarıyla 15 yıllık iş birliği

Renault Group, yol güvenliğini geliştirmek, acil durumlara müdahalenin etkinliğini ve hızını artırmak ve kurtarma ekiplerinin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla itfaiye teşkilatlarıyla yürüttüğü 15 yıllık iş birliğini de fuarda öne çıkaracak.

Bu kapsamda grup, Salon 7.1’de yer alan beşinci standında ziyaretçilerini ağırlayacak. Burada Renault Group’un itfaiye teşkilatlarıyla iş birliği ve Vision 4Rescue projesi hakkında bilgi verilecek.

Basın toplantıları 12 Ekim’de

Renault Group’un Paris Otomobil Fuarı kapsamındaki basın toplantıları 12 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Renault’un basın toplantısı saat 09.30’da Salon 6’daki Renault standında düzenlenecek. Toplantıya Renault Group CEO’su François Provost, Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive ve Renault Markası Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Alexandre Malval katılacak.

Dacia’nın basın toplantısı saat 10.00’da yine Salon 6’daki Dacia standında yapılacak. Dacia Markası CEO’su Katrin Adt ile Dacia Markası Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı David Durand toplantıda yer alacak.

Alpine’in basın toplantısı ise saat 10.20’de Alpine standında gerçekleştirilecek. Toplantıya Alpine Markası CEO’su Philippe Krief ve Alpine Markası Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Antony Vilain katılacak.

Saat 18.20’de ise Renault Group’un itfaiye teşkilatlarıyla iş birliği ve Vision 4Rescue projesine ilişkin basın brifingi düzenlenecek. Salon 7.1’deki Renault Group standında gerçekleştirilecek brifinge, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Karayolu Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Todt da katılacak.

Renault Group, otomotiv ekosistemindeki rolünü de öne çıkaracak

Renault Group CEO’su François Provost, 13 Ekim Salı günü saat 11.45’te Paris Porte de Versailles’daki Dôme de Paris’te (Palais des Sports) düzenlenecek PFA Zirvesi’nde ana konuşmacı olarak yer alacak.

Grup ayrıca Salon 5.1’deki kalıcı sergilerde de yerini alacak. Otomotiv Platformu (PFA) tarafından düzenlenen “La Fabrique de l’Innovation” sergisinde Renault 4 E-Tech elektrikli model sergilenirken, Avere-France tarafından düzenlenen “Electric Box” sergisinde Renault 5 E-Tech elektrikli model ile R5 bataryasının tanıtım aracı ziyaretçilerle buluşacak.