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Ekonomi Katılımevim ve Birevim’de sıcak gelişmeler! Emlak Katılım bankasından bir hamle daha
Ekonomi

Katılımevim ve Birevim’de sıcak gelişmeler! Emlak Katılım bankasından bir hamle daha

Yeniakit Publisher
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Katılımevim ve Birevim’de sıcak gelişmeler! Emlak Katılım bankasından bir hamle daha

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devrine ilişkin işlemler için Rekabet Kurumunun kapısını çaldı.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bankamız tarafından daha önce 17 Eylül 2026 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarını takiben Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ paylarının bankamıza devrine ilişkin işlemler kapsamında, 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir."

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