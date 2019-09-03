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Remzi Albayrak kimdir? İBB İtfaiye Daire Başkanı olan Remzi Albayrak biyografisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye CHP’lileri doldurmaya devam ediyor. İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na 31 Mart yerel seçiminde CHP'nin Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan Remzi Albayrak getirildi. Remzi Albayrak, 2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı seçilmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçilememişti. Erkem İmamoğlu seçilemeyen CHP'lileri belediye doldurmaya başladı. Peki Remzi Albayrak kimdir? Remzi Albayrak hangi görevlerde bulundu? İşte Remzi Albayrak biyografisi.

03 Eylül 2019 Salı 19:09
Remzi Albayrak kimdir? İBB İtfaiye Daire Başkanı olan Remzi Albayrak biyografisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye CHP’lileri doldurmaya devam ediyor. İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na 31 Mart yerel seçiminde CHP'nin Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan Remzi Albayrak getirildi. Remzi Albayrak, 2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı seçilmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçilememişti. Erkem İmamoğlu seçilemeyen CHP'lileri belediye doldurmaya başladı. Peki Remzi Albayrak kimdir? Remzi Albayrak hangi görevlerde bulundu? İşte Remzi Albayrak biyografisi.

Remzi Albayrak kimdir?

Remzi Albayrak, 1964 yılında eski Yugoslavya'nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye'ye göç etti. Kuleli Askeri Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı bitirdi. Albayrak, TSK’nın çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek'teki savaşta NATO (SFOR) karargahında, Almanya'nın Heidelberg şehrinde bulunan 7'nci American Ordusu'nda (LANDCENT) ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Forse Base'de yurtdışı görevleri icra etti. Remzi Albayrak, 2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı seçildi.

 

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 19:09
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Remzi Albayrak kimdir?
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