Reklâmı yasak olanın festivali olur mu?

Resul Ekrem Şahan Ankara

Geçtiğimiz gün Akit’in “Adı değişti ama rezalet sürüyor” başlığıyla gündeme getirdiği Adana’daki rezalete tepkiler artıyor. Aralık ayının ilk haftası yapılacak olan sözde festivalin, şehir merkezindeki en işlek noktalardan biri olan Kazancılar Çarşısı’ndaki tarihi mekan Ulu Cami ve Vali Ziya Paşa’nın kabrinin bulunduğu bölgede yapılacak olması ise vatandaşların ve STK’ların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Açık alanda alkol tüketimi yasak

Açık alanda yapılan festivallere çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, “Böyle toksin bir maddenin normal sıradan bir tüketim içeceği gibi bir festivale dönüştürülmesi hoş bir durum değil. 2013 yılında TBMM’de kabul edilen 6487 sayılı yasa çerçevesinde açık alanda alkol tüketimi yasaklandı. Ancak kanunda belirlenmiş ve izne tabi olan yerlerde hariç. Bu çerçeveyi iyi oturtturmak lazım” dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Adana Şube Başkanı Ahmet Aktürk de, “Büyük saat, Yağ Cami, Ziya Paşa’nın mezarının bulunduğu bölgeye akşam masaları atıyorlar ve ortalık yine anason kokuyor. Festival adı altında gençler buna özendiriliyor. Biz bu durumu yanlış buluyoruz. Devletin, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin reklamlarını yasakladığı bir ortamda böyle bir festivalin yapılıyor olması doğru değil” şeklinde konuştu.