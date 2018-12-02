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Reklâmı yasak olanın festivali olur mu?

Adana'da adı "Kebap ve Şalgam Festivali" olarak değiştirilen skandal rakı festivaline STK'lardan tepkiler artarak devam ediyor.

02 Aralık 2018 Pazar 13:14
Reklâmı yasak olanın festivali olur mu?

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Geçtiğimiz gün Akit’in “Adı değişti ama rezalet sürüyor” başlığıyla gündeme getirdiği Adana’daki rezalete tepkiler artıyor. Aralık ayının ilk haftası yapılacak olan sözde festivalin, şehir merkezindeki en işlek noktalardan biri olan Kazancılar Çarşısı’ndaki tarihi mekan Ulu Cami ve Vali Ziya Paşa’nın kabrinin bulunduğu bölgede yapılacak olması ise vatandaşların ve STK’ların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Açık alanda alkol tüketimi yasak

Açık alanda yapılan festivallere çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, “Böyle toksin bir maddenin normal sıradan bir tüketim içeceği gibi bir festivale dönüştürülmesi hoş bir durum değil. 2013 yılında TBMM’de kabul edilen 6487 sayılı yasa çerçevesinde açık alanda alkol tüketimi yasaklandı. Ancak kanunda belirlenmiş ve izne tabi olan yerlerde hariç. Bu çerçeveyi iyi oturtturmak lazım” dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Adana Şube Başkanı Ahmet Aktürk de, “Büyük saat, Yağ Cami, Ziya Paşa’nın mezarının bulunduğu bölgeye akşam masaları atıyorlar ve ortalık yine anason kokuyor. Festival adı altında gençler buna özendiriliyor. Biz bu durumu yanlış buluyoruz. Devletin, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin reklamlarını yasakladığı bir ortamda böyle bir festivalin yapılıyor olması doğru değil” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 13:14
  1. Ankara
  2. Akit
  3. Kazancılar Çarşısı
  4. Ulu Cami
  5. Vali Ziya Paşa
  6. STK
  7. Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba
  8. TBMM
  9. Türkiye Beyazay Derneği Adana Şube Başkanı Ahmet Aktürk

YORUM YAZ

  • TolgaTolga18 dk önce
    Akit keske ayni hassasiyeti adana aladag tarikat yurdunda diri diri yanarak sehit olan cocuklarimiz icinde gosterseydiniz.burasi ataturk un kurdugu cumhuriyet arap ulkesi degil
  • HanzoHanzo20 dk önce
    Bu nasil bir rezalet. bunlar icecekse gitsinler depo katlarinda zehirlesinler kus beyinlerini
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