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Teknoloji Rekabet Kurumu’ndan kartellere ‘oyunu kuralına göre oynayın’ mesajı
Teknoloji

Rekabet Kurumu’ndan kartellere ‘oyunu kuralına göre oynayın’ mesajı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, tüketiciyi tekellere ve kartellere karşı korumak için gerekli her adımı attıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:36:00 -
Rekabet Kurumu’ndan kartellere ‘oyunu kuralına göre oynayın’ mesajı

Küle, her alanda rekabeti arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarına işaret ederek, “Bu çerçevede yeni bir kamu spotu hazırlattık ve ‘Rekabet iyidir, herkes oyunu kurallarına göre oynamalıdır’ mesajı verdik” dedi.

Gizli kahraman

“Tüketicinin en büyük dostu Rekabet Kurumu’dur” ifadesini kullanan Küle, şöyle konuştu: “Şu muhakkak ki karteller ve tekeller ürünlerin fiyatlarını arttırır, kalitelerini düşürür. Ceplerden çalar. Rekabet Kurumu tam da bu aşamada devreye girer. Piyasada rekabeti tesis ederek evvela tüketicinin refahını sağlar. Aynı zamanda hakkaniyetli bir yarış tesis ederek müteşebbisleri ve girişim özgürlüğünü korur. Rekabet Kurumu, büyük balığın küçük balığı yutmasına asla ve kata izin vermez. Şu da hakikat ki rekabet tüketiciyi koruyan gizli bir kahraman gibidir. İşte bu mesajı kamuoyu ve tüketicilerle daha etkili biçimde paylaşabilmek adına kamu spotu yaptırma fikrini benimsedik.”

Refahı koruyor

Dijital ekonomi alanında da faaliyetleri olduğunu anlatan Küle, şunları söyledi: “Rekabet Kurumu verdiği kararlarla dijital ekonominin kılcal damarlarına kadar sirayet etti. Bu anlamda da dünyada sayılı rekabet otoritelerinden. Google’dan online tatil satışı yapan platformlara kadar her alanda verdiğimiz kararlarla tüketicinin refahını korumaya devam ediyoruz. Kararlarımızla da yetinmiyoruz. Sanal ortamdan yapılan satışların rekabetçi gücünü arttırıyoruz.”

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