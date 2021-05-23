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Ekonomi Rekabet Kurumu: WhatsApp’ın güncellemesi Türkiye’de yürürlüğe girmeyecek
Ekonomi

Rekabet Kurumu: WhatsApp’ın güncellemesi Türkiye’de yürürlüğe girmeyecek

Rekabet Kurumu, WhatsApp’ın veri paylaşımını içeren güncellemesinin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 21:38:00 -
Rekabet Kurumu: WhatsApp’ın güncellemesi Türkiye’de yürürlüğe girmeyecek

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, WhatsApp’ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak 2021’de Kurum tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı anımsatıldı. Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncellemenin, küresel çapta 15 Mayıs 2021’e kadar ertelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir.”

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