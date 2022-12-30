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Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan 17 firmaya soruşturma!
Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan 17 firmaya soruşturma!

Rekabet Kurulu, Ankara ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren 17 hazır beton üreticisi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 20:26:00 - 2022-12-30 21:07:25
Rekabet Kurulu'ndan 17 firmaya soruşturma!

Rekabet Kurulu, Ankara ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren 17 hazır beton üreticisi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

17 şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu, 8 Aralık 2022 tarihli toplantısında, Ankara'da 15 ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren 2 hazır beton üreticisinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla; 17 şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

 

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