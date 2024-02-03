  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'nin Türkiye'ye F-35 teklifine Rusya'dan şok eden çıkış: Alçaklık

Çin, CIA ile dalga geçti! Üstüne bir de teşekkür ettiler

Rusya'dan şaşkına çeviren Türkiye açıklaması: Küstah bir baskı var, direniyorlar

Ekvador ve Rusya arasında silah gerilimi! Hatırlatma yaptılar

İsrail dünyaya ilan etti! 'Ateşkes sağlansa bile devam edeceğiz'

İşte bu beklenmiyordu! Dünyanın en sağlam telefonunu üreten dev şirket iflas etti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan açıklaması!

Son dakika! MB Başkanı Erkan görevinden affını istedi

Türkiye'ye müthiş doğalgaz müjdesi! Bölgeden doğalgaz fışkırmaya başladı, peş peşe kuyular açılacak

Ekrem beceriksizliklerine bir yenisini daha ekledi! İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı!
Dünya Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki: "Burada zafer yok burada iyi bir şey yok"
Dünya

Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki: "Burada zafer yok burada iyi bir şey yok"

Yeniakit Publisher
2024-02-03 07:39:00 -

7 Ekim'de esir alınıp Gazze Şeridi'ne götürülen İsrailli rehinelerin ailelerinin Netanyahu yönetimine tepkisi artıyor. Tel Aviv'de bir araya gelen aileler rehinelerin serbest bırakılması için bir an önce bir anlaşma yapılmasını istedi.

"Şu anda Gazze'de 100 günden fazla süredir Hamas'ın rehinesi olan 136 rehine var. Ve bu hükümetin, liderliğimizin kararlar alması gerekiyor ve cesur olmaları gerekiyor. Ve İsrail'in liderliğe ihtiyacı var. İsrail'in cesur liderliğe ihtiyacı var ve bizim de ihtiyacımız olan şey bu. Şu anda rehineleri hemen geri getirmelerine ihtiyacımız var."

İsrailli rehine aileleri, haftalardır protestolar düzenleyerek Netanyahu hükümetine seslerini bu cümlelerle duyurmaya çalışıyor.

Yeniden tel aviv'de toplanan aileler, Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin eve dönmeleri için hükümete "esir takası anlaşması" yapması çağrısında bulundu. "Bunun, İsrail hükümetinin birinci önceliği olması gerektiğini düşünüyorum. Daha fazlasını yapabileceklerini düşünüyorum. Anlaşmaya varabileceklerini düşünüyorum."



"Burada zafer yok, burada iyi bir anlaşma yok. Bu insanların fazla zamanları kalmadı, yoksul durumdalar bu maliyet meselesi değil, kaç tane olduğu meselesi değil. Sadece yapılması gerekiyor ve sonrasında ne olursa olsun halledeceğiz."

Toplanan aileler rehinelerin isimlerini tek tek okudu. Seslerini duyurmaya çalışan ailelerin tek isteği, tüm rehinelerin evlerine geri dönmesi. "Umarım sadece 35 ya da 40 kişi değil, hepsi eve döner, hepsinin eve dönmesi gerekiyor."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23