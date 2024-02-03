Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki: "Burada zafer yok burada iyi bir şey yok"

"Şu anda Gazze'de 100 günden fazla süredir Hamas'ın rehinesi olan 136 rehine var. Ve bu hükümetin, liderliğimizin kararlar alması gerekiyor ve cesur olmaları gerekiyor. Ve İsrail'in liderliğe ihtiyacı var. İsrail'in cesur liderliğe ihtiyacı var ve bizim de ihtiyacımız olan şey bu. Şu anda rehineleri hemen geri getirmelerine ihtiyacımız var."



İsrailli rehine aileleri, haftalardır protestolar düzenleyerek Netanyahu hükümetine seslerini bu cümlelerle duyurmaya çalışıyor.

Yeniden tel aviv'de toplanan aileler, Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin eve dönmeleri için hükümete "esir takası anlaşması" yapması çağrısında bulundu. "Bunun, İsrail hükümetinin birinci önceliği olması gerektiğini düşünüyorum. Daha fazlasını yapabileceklerini düşünüyorum. Anlaşmaya varabileceklerini düşünüyorum."





"Burada zafer yok, burada iyi bir anlaşma yok. Bu insanların fazla zamanları kalmadı, yoksul durumdalar bu maliyet meselesi değil, kaç tane olduğu meselesi değil. Sadece yapılması gerekiyor ve sonrasında ne olursa olsun halledeceğiz."

Toplanan aileler rehinelerin isimlerini tek tek okudu. Seslerini duyurmaya çalışan ailelerin tek isteği, tüm rehinelerin evlerine geri dönmesi. "Umarım sadece 35 ya da 40 kişi değil, hepsi eve döner, hepsinin eve dönmesi gerekiyor."

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