Reha Muhtar Fatih Altaylı'yı yerin dibine soktu! 'Bu sefil mi Paris'li'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e ilişkin sözlerini eleştirerek adeta siyonist savunuculuğuna soyunan Fatih Altaylı, eşcinsel sapkınlığın reklamının yapıldığı ve Fransız aileler tarafından bile tepkiyle karşılanan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı izlemeye gitti.

CHP'nin ortaklığındaki İş Bankası sponsorluğuyla Paris'e giden Özlem Gürses'in video çektiği esnada kadraja giren Batı özentisi Altaylı'nın, Paris'te gazetecilere mihmandarlık yapmaya çalıştığı görüldü.

Gürses'in "Bütün zerafetiyle Sayın Fatih Altaylı, mösyö olarak Paris'te bize mihmandarlık yapıyor" sözleri dikkat çekti.

"Bu Sefil mi Paris’li"

Söz konusu videoyu X platformundaki hesabından paylaşan Reha Muhtar, Altaylı için "Bu Sefil mi Paris’li:)))) Bu Torpille Girdiği Galatasaray Lisesini Bile Bitirememiş NADİR ZAVALLILARDANDIR:))) Fransızca da Bilmez:)))) Les Miserables:))))" ifadelerini kullandı.



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