Regaip kandili ne zaman 2025?

Mukaddes üç ayların başlamasıyla birlikte İslam dünyasında manevi bir heyecan yaşanıyor. Müslümanlar için ibadet, dua ve arınma ayları olarak kabul edilen bu özel dönemle birlikte, kandil gecelerinin ne zaman idrak edileceği de merak ediliyor. Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili’nin tarihi ise en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İlk kandil gecesini idrak etmeye hazırlanan milyonlarca kişi, “Regaip Kandili ne zaman?” sorusuna cevap arıyor. İşte, detaylar.

Regaip Kandili 2025’te hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Regaip Kandili bu yıl 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Regaip Kandili, üç ayların ilk kandili olarak kabul ediliyor ve Receb ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye denk geliyor.

Üç aylar neden önemli?

Üç aylar; Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan, İslam dünyasında ibadetlerin yoğunlaştığı müstesna bir dönem olarak kabul ediliyor. Bu süreçte kandil geceleri, manevi anlamı yüksek geceler arasında yer alırken, Müslümanlar bu ayları çeşitli ibadetlerle değerlendirmeye hazırlanıyor.

Dini günler takvimi

21 Aralık 2025: Üç ayların başlangıcı

25 Aralık 2025: Regaip Kandili

15 Ocak 2026: Miraç Kandili

2 Şubat 2026: Berat Kandili

19 Şubat 2026: Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026: Kadir Gecesi

19 Mart 2026: Ramazan Bayramı arifesi

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

27-30 Mayıs 2026: Kuban Bayramı