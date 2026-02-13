Sunulan gerekçe çılgına çevirdi: TÜVTÜRK’ün önünde sinir krizi geçiren vatandaş aracını paramparça etti

Bir vatandaş, TÜVTÜRK muayene istasyonunda aracının stop lambaları yanmadığı gerekçesiyle muayeneden kalınca, istasyon önünde sinir krizi geçirerek aracının lambalarını kırdı. O anlar başka bir vatandaş tarafından kameraya alındı.

Ankara'da aracını muayeneye götüren bir polis memurunun TÜVTÜRK çalışanları tarafından darbedilerek hayatını kaybettiği olayın yankıları sürerken, kuruma yönelik eleştiriler artmaya devam ediyor.



Son olarak bir vatandaş, TÜVTÜRK muayene istasyonunda aracının stop lambalarının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden kaldı. Karara tepki gösteren sürücü, istasyon önünde sinir krizi geçirerek aracının arka lambalarını öfkeyle kırdı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar sürücünün tepkisini eleştirirken, bazıları ise muayene süreçlerine yönelik şikayetlerini dile getirdi.