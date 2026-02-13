  • İSTANBUL
Gündem CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu
CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

CHP’li belediyelerde ayyuka çıkan ahlaksızlık ve taciz skandalları toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ederken, malum zihniyetin kalemşoru Can Ataklı’dan mide bulandıran bir açıklama geldi.

Mağdur kadınların feryadını duymazdan gelen Ataklı, yaşanan iğrençlikleri "yetişkinler arasında olur böyle şeyler" diyerek meşrulaştırmaya yeltendi.

Kokuşmuş zihniyetin temsilciliğini yapan Ataklı, belediye koridorlarında yaşanan rezaletlerin üstünü örtmek için adeta çırpınırken meseleyi pişkinlikle siyasete bağlamayı da ihmal etmedi.

Skandalları "CHP’yi kirletme operasyonu" olarak nitelendiren bu şahıs, asıl kirliliğin kendi fikir dünyalarında olduğunu bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

 

CHP'li Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik iğrenç taciz iddialarıyla sarsıldı.

Sosyal medya üzerinden küçük yaştaki çocuğa yönelik sergilediği ahlaksız tutum yargıya taşınırken, skandalın boyutları mide bulandırdı.

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP’li Sapık Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı

Mücahid/fr

Yetişkin ya,! kendi kızı olsa bile mi?

Zeki

Ne söylenir artık bilmiyorum CHP yse her türlü köyü şey bunlara normal bu hastalığın çözümü yok maalesef böyle kodlanmış chpliler.
