CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

Mağdur kadınların feryadını duymazdan gelen Ataklı, yaşanan iğrençlikleri "yetişkinler arasında olur böyle şeyler" diyerek meşrulaştırmaya yeltendi.

Kokuşmuş zihniyetin temsilciliğini yapan Ataklı, belediye koridorlarında yaşanan rezaletlerin üstünü örtmek için adeta çırpınırken meseleyi pişkinlikle siyasete bağlamayı da ihmal etmedi.

Skandalları "CHP’yi kirletme operasyonu" olarak nitelendiren bu şahıs, asıl kirliliğin kendi fikir dünyalarında olduğunu bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

CHP'li Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik iğrenç taciz iddialarıyla sarsıldı.

Sosyal medya üzerinden küçük yaştaki çocuğa yönelik sergilediği ahlaksız tutum yargıya taşınırken, skandalın boyutları mide bulandırdı.