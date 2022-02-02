Regaip kandili nasıl geçirilmeli? Mehmet Kapukaya Hoca anlattı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Regaip kandiline ilişkin açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, "Regaip kelimesi, 'Rağbet edilen şeyler' anlamına gelmektedir. Regaip kandili her zaman için üç aylar içindeki ilk kandil gecesidir. Yani üç ayların başlangıcı Recep ayı girdiği zaman ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaip kandilidir." dedi.

'Bu geceyi vesile edinmeliyiz'

"Cenab-ı Hak İnşirah Suresi'nin son ayeti kerimesinde, 'Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!' buyurmaktadır." diyen Kapukaya, "Bizler, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) buyurduğu üzere bu ayları bereketli geçirmek için, Regaip gecesini ve ondan sonraki günleri bir vesile edinmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kandil vesilesi ile oruç tutmak isteyenlere mesajlar veren Kapukaya, şunları söyledi:

Bu gece vesilesi ile oruç tutabiliriz. Şunu da hatırlatalım ki kandil oruçları, kandil ihya edildikten sonra tutulur. Dolayısıyla Regaip kandili için oruç tutacak olan kardeşimiz önce yarın akşam (Perşembe) kandili ihya edecek ve cuma gününü oruçla geçirecek.

Bu konuda kardeşlerimizin 'mübarek cuma günü oruç tutmak mekruhtur' diye bir tereddüdü olmasın. Evet, cuma günü Müslümanların bayramıdır. Başka zamanlarda sadece bu günde oruç tutmaları mekruhtur ama bugün kandile denk gelirse, bu vesile ile cuma günü oruç tutmak mekruh değildir. Ama arzu edenler perşembeyi, cumayı ve cumadan veya perşembeden başlayarak cumartesiyi de oruçlu geçirebilir.

Mehmet Kapukaya, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

Kandil gecesi vesilesi ile şunu düşünmemiz lazım: Acaba ben Kur'an-ı Kerim hakkında ne kadar bilgiye sahibim? Müslümanlar, hayatında en az bir kere, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini anlayarak okumaya gayret göstermelidir. Kandiller bize, hayatımıza çeki düzen vermeyi hatırlatmalı. Hesaba çekilmeden önce kendi nefsimizi hesaba çekmeyi hatırlatmalı. 'Acaba benim rağbetim bugüne kadar kime oldu?' sorusuna cevap aramalıyız. Yalnızca Cenab-ı Hakk'a rağbet ederek kendimizi O'na itaat etmeye adamalıyız. İslam'ı özümsemek ve yaşamak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Aynı zamanda Mü'min kardeşlerimizin kandillerini tebrik etmeliyiz. Gecemizi dolu dolu geçirmek için Kur'an- Kerim okuyup, nafile namaz veya kaza namazı kılabiliriz. Regaip gecesi, daha çok tefekkür, dua ve zikirle bundan önceki kulluğumuzu hesaba çekerek, bundan sonraki hayatımıza yeni bir plan ve program oluşturabilmek için önemli bir fırsat olacaktır.