  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Reform paketinde neler var? Reform paketi ne zaman çıkacak?
Gündem

Reform paketinde neler var? Reform paketi ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmalarının detayları netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yargı reform paketinin ne zaman çıkacağını da açıkladı. Peki reform paketi ne zaman çıkacak? Reform paketinde neler var?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:37:00 - 2020-12-31 11:37:45
Reform paketinde neler var? Reform paketi ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılbaşı mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajından hem korona salgınına ilişkin hem de reform paketine ilişkin önemli ifadelerde bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o açıklamaları: ”Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak, ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum. Açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10’unu buldu. Salgının bir süre daha etkisini sürdüreceği anlaşılıyor. Aşı tedariki çalışmalarına önem vererek ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz. 83 milyon hep birlikte kurallara riayet ederek bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Milletimin her ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere kurallara uyarak salgının üstesinden gelme mücadelesine destek vermesini istiyorum. Yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız."

Reform paketinde neler var? 

Hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmalarının detayları netleşti. Ocak ayında meclise gelecek yargı paketinde AYM kararları “yeniden yargılama” sebebi oluyor. Tutukluluk süreleri azalıyor. Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, Avrupa Birliği (AB) sürecine de etki edecek bir dizi düzenleme içerecek reformlarda en önemli başlıkları ifade özgürlüğü, uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması ve yerel mahkemelerin AYM ile AİHM kararlarına uyumu ile ilgili yapılacak değişiklikler oluşturacak.

Bu kapsamda anayasa ve yasalardaki hükümleri açık olan ancak uygulamadan kaynaklı sorunların yaşandığı “ifade özgürlüğü” alanıyla ilgili “uygulamadaki farklılıkların giderilmesi” sağlanacak.

Geçen yıl çıkarılan 1. yargı paketiyle Türk Ceza Kanunu’nda soruşturma aşamasındaki tutukluluk sürelerine sınır getirilmiş; böylece soruşturma sürecindeki azami tutukluluk süresine ilişkin hükümler, kovuşturma evresinden ayrılmıştı. Yeni düzenlemeyle 102. maddede ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren davalarda, 7 yıla kadar çıkarılabilen tutuklama süresinin aşağı çekilmesi planlanıyor. Yeni paketle, yerel mahkemelerin AYM ve AİHM kararlarına uyumu konusunda da önemli bir adım atılması öngörülüyor.

Geçtiğimiz ocakta Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) hâkim ve savcıların derece yükselmesi esaslarına ilişkin ilke kararında yaptığı değişiklikle ilk kez yargı mensuplarının terfilerinde AİHM ve AYM’nin ihlâl kararına sebebiyet verip vermediklerine de bakılması hükme bağlanmıştı. Ancak “uyumsuz karar” örneğinin son olarak CHP Milletvekili Enis Berberoğlu davasında yine gündeme gelmesi ve çok tartışılması nedeniyle ihlâl kararlarının, “yeniden yargılama” sebebi sayılması için kanun değişikliği planlanıyor. 4.yargı paketinde, hakim ve savcıların isteği olmaksızın başka yere tayin edilememesini sağlayacak coğrafi teminat düzenlemesinin de yer alacağı ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni dizi bombasını patlattı: Fatih...
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni dizi bombasını patlattı: Fatih...

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımları ile büyük başarılar yakalan senarist Mehmet Bozdağ, yeni dizi konusunda bombayı patlattı...
Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler
Dünya

Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler

Hindistan ile sınır hattında büyük bir kriz yaşayan Pakistan, Çin'den 14 adet savaş uçağı aldı. Pakistan yaşanan gelişmeyi 'Ülkemiz için dön..
Kısa çalışma ödeneği ne kadar artacak?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ne kadar artacak?

Kısa çalışma ödeneği 2021'de ne kadar ödenecek? Kısa çalışma ödeneği başvuruları 31 Ocak 2021'e kadar alınacak. Asgari Ücret zammı ile birli..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay