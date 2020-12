Reform paketinde neler var? Reform paketi ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılbaşı mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajından hem korona salgınına ilişkin hem de reform paketine ilişkin önemli ifadelerde bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o açıklamaları: ”Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak, ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum. Açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10’unu buldu. Salgının bir süre daha etkisini sürdüreceği anlaşılıyor. Aşı tedariki çalışmalarına önem vererek ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz. 83 milyon hep birlikte kurallara riayet ederek bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Milletimin her ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere kurallara uyarak salgının üstesinden gelme mücadelesine destek vermesini istiyorum. Yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız."

Reform paketinde neler var?

Hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmalarının detayları netleşti. Ocak ayında meclise gelecek yargı paketinde AYM kararları “yeniden yargılama” sebebi oluyor. Tutukluluk süreleri azalıyor. Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, Avrupa Birliği (AB) sürecine de etki edecek bir dizi düzenleme içerecek reformlarda en önemli başlıkları ifade özgürlüğü, uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması ve yerel mahkemelerin AYM ile AİHM kararlarına uyumu ile ilgili yapılacak değişiklikler oluşturacak.

Bu kapsamda anayasa ve yasalardaki hükümleri açık olan ancak uygulamadan kaynaklı sorunların yaşandığı “ifade özgürlüğü” alanıyla ilgili “uygulamadaki farklılıkların giderilmesi” sağlanacak.

Geçen yıl çıkarılan 1. yargı paketiyle Türk Ceza Kanunu’nda soruşturma aşamasındaki tutukluluk sürelerine sınır getirilmiş; böylece soruşturma sürecindeki azami tutukluluk süresine ilişkin hükümler, kovuşturma evresinden ayrılmıştı. Yeni düzenlemeyle 102. maddede ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren davalarda, 7 yıla kadar çıkarılabilen tutuklama süresinin aşağı çekilmesi planlanıyor. Yeni paketle, yerel mahkemelerin AYM ve AİHM kararlarına uyumu konusunda da önemli bir adım atılması öngörülüyor.

Geçtiğimiz ocakta Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) hâkim ve savcıların derece yükselmesi esaslarına ilişkin ilke kararında yaptığı değişiklikle ilk kez yargı mensuplarının terfilerinde AİHM ve AYM’nin ihlâl kararına sebebiyet verip vermediklerine de bakılması hükme bağlanmıştı. Ancak “uyumsuz karar” örneğinin son olarak CHP Milletvekili Enis Berberoğlu davasında yine gündeme gelmesi ve çok tartışılması nedeniyle ihlâl kararlarının, “yeniden yargılama” sebebi sayılması için kanun değişikliği planlanıyor. 4.yargı paketinde, hakim ve savcıların isteği olmaksızın başka yere tayin edilememesini sağlayacak coğrafi teminat düzenlemesinin de yer alacağı ifade ediliyor.