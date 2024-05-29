  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Refah'taki katliamda ABD silahları kullanıldı mı? Blinken'dan sahtekarlıklarını ayyuka çıkaran cevap
Dünya

Refah'taki katliamda ABD silahları kullanıldı mı? Blinken'dan sahtekarlıklarını ayyuka çıkaran cevap

Yeniakit Publisher
2024-05-29 21:45:00 - 2024-05-29 21:47:56
Refah'taki katliamda ABD silahları kullanıldı mı? Blinken'dan sahtekarlıklarını ayyuka çıkaran cevap

İsrail'in bombalardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah'a yönelik katliamının korkunç olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Saldırıda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna verdiği cevapla ülkesinin sahtekarlığını gün yüzüne çıkardı.

Katil İsrail'in geçtiğimiz günlerde Refah'taki çadır kamplarını hedef alan saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in saldırılarına tepkiler gelmeye devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da basın toplantısı düzenledi.

'Korkunç olay' dediği katliamda silah sorusundan kaçındı

Kısa bir açıklama yapan Blinken, "Refah olayı korkunçtu." ifadelerini kullandı. Gazetecilerin "Saldırıda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna Blinken, "ABD silahı kullanılıp kullanılmadığını söyleyemem." cevabını verdi. "Gazze'de sınırlı, odaklı, hedefleri önceden belirlenmiş saldırıların bile korkunç, istenmeyen sonuçları olabilir." diyen Blinken, savaş sonrası bir Gazze planının yokluğunda İsrail'in kaosla, hukuksuzlukla karşılaşacağını söyledi.

İsrail'in Refah'a saldırıları

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, dün, Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği Mevasi'de çadırları hedef alan saldırısında 21 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 64 kişi yaralanmıştı. İsrail'in Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadır kampına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda da 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in kampa düzenlediği saldırıda can kaybının en az 200 olduğunu açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail tarafından öldürülen 2 Mısır askeri defnedildi!
İsrail tarafından öldürülen 2 Mısır askeri defnedildi!

Dünya

İsrail tarafından öldürülen 2 Mısır askeri defnedildi!

Birbiri ardına adımlar atılıyor! İsrail'e bir şok da Brezilya'dan...
Birbiri ardına adımlar atılıyor! İsrail'e bir şok da Brezilya'dan...

Dünya

Birbiri ardına adımlar atılıyor! İsrail'e bir şok da Brezilya'dan...

Mısır uyarmıştı! Siyonistler İsrail-Mısır sınırında bir bölgeyi daha ele geçirdi...
Mısır uyarmıştı! Siyonistler İsrail-Mısır sınırında bir bölgeyi daha ele geçirdi...

Dünya

Mısır uyarmıştı! Siyonistler İsrail-Mısır sınırında bir bölgeyi daha ele geçirdi...

İsrail'e İHA saldırı
İsrail'e İHA saldırı

Dünya

İsrail'e İHA saldırı

Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Soykırım davasına müdahil oldu
Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Soykırım davasına müdahil oldu

Dünya

Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Soykırım davasına müdahil oldu

'İsrail kırmızı çizgiyi aştı' diyerek çağrı yaptı: Şimdi değilse ne zaman?
'İsrail kırmızı çizgiyi aştı' diyerek çağrı yaptı: Şimdi değilse ne zaman?

Gündem

'İsrail kırmızı çizgiyi aştı' diyerek çağrı yaptı: Şimdi değilse ne zaman?

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih

Dünyanın en soysuz alçak namussuz katıl terör devleti ABD dir ABD olmassa terörist İsrail PKK PYD feto dhkp lgbt DEAŞ IŞİD HDP hiçbir şey yapamaz soysuz terör devleti ABD sayesinde bu alçak terorsiler insanlığa katlediyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23