Refah'taki katliamda ABD silahları kullanıldı mı? Blinken'dan sahtekarlıklarını ayyuka çıkaran cevap

Katil İsrail'in geçtiğimiz günlerde Refah'taki çadır kamplarını hedef alan saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in saldırılarına tepkiler gelmeye devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da basın toplantısı düzenledi.

'Korkunç olay' dediği katliamda silah sorusundan kaçındı

Kısa bir açıklama yapan Blinken, "Refah olayı korkunçtu." ifadelerini kullandı. Gazetecilerin "Saldırıda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna Blinken, "ABD silahı kullanılıp kullanılmadığını söyleyemem." cevabını verdi. "Gazze'de sınırlı, odaklı, hedefleri önceden belirlenmiş saldırıların bile korkunç, istenmeyen sonuçları olabilir." diyen Blinken, savaş sonrası bir Gazze planının yokluğunda İsrail'in kaosla, hukuksuzlukla karşılaşacağını söyledi.

İsrail'in Refah'a saldırıları

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, dün, Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği Mevasi'de çadırları hedef alan saldırısında 21 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 64 kişi yaralanmıştı. İsrail'in Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadır kampına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda da 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in kampa düzenlediği saldırıda can kaybının en az 200 olduğunu açıklamıştı.

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