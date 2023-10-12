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Dünya Refah Sınır Kapısı açıldı!
Dünya

Refah Sınır Kapısı açıldı!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 14:00:00 -
Refah Sınır Kapısı açıldı!

Mısır, Gazze'ye insani yardım için Refah Sınır Kapısını açtı. İsrail'den Refah geçişini hedef almamasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Filistinlilerin temel hizmetlere ulaşamadığını kaydeden Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, krizin kontrol altına alınması için çatışmanın taraflarıyla ve uluslararası camiayla temas halinde olduklarını belirtti.

Şukri, Mısır'ın, Filistin halkına gerekli insani desteği sunmaya devam edeceğini ve bu amaçla Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağını dile getirmişti. 

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısının çevresini 10 Ekim'de vurmuştu.

 

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