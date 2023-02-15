Refah Partisi'ni kapattıran 28 Şubatçı Vural Savaş öldü
Refah Partisi'ni ve Fazilet Partisi'nin kapattıran Yargıtay'ın sözde onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede bu sabah öldü.
Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde Refah Partisi'ne ve daha sonra Fazilet Partisi’nin kapatma davası açan Yargıtay'ın sözde onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, 85 yaşında öldü..
28 Şubatçı Vural Savaş, bir süredir Ankara’da bir hastanede tedavi görüyordu.