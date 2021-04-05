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Ekonomi “Reel sektörün yeni kredi paketlerine ihtiyacı var”
Ekonomi

“Reel sektörün yeni kredi paketlerine ihtiyacı var”

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bir araya geldiği Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden reel sektörün sorunlarını dinledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 10:42:00 -
“Reel sektörün yeni kredi paketlerine ihtiyacı var”

Baran, ATO Duatepe Hizmet Binası’ndaki toplantıda, salgın sürecinde kamu bankalarının reel sektöre önemli destekler verdiğine işaret ederek, “Halkbank Kovid-19 ile mücadele edilen ve türlü sıkıntıların yaşandığı bu süreçte, ekonominin çeşitli kesimlerine verdiği destekler, sağladığı imkanlarla reel sektörün her zaman yanında yer aldı. Reel sektör ve finans sektörünün birlikte ve bir arada güçlü olabileceğinin en güzel örneği oldu” değerlendirmesinde bulundu. Salgın sürecinde bir dizi talebin Halkbank tarafından olumlu karşılandığını belirten Baran, salgın devam ettiği için ATO üyelerinin finansman ihtiyacının da devam ettiğini belirterek, “Üyelerimizin başvuru şartları yumuşatılarak yeni kredi talepleri var” ifadesini kullandı.

Talepleri dinledi

Halkbank Genel Müdürü Arslan da ATO ile reel sektörün sorunlarına çözüm üretme konusunda sinerji oluşturduklarını vurguladı. Bankacılık ve reel sektör olarak yeni dengeler içinde sorunlara çözüm üretmeye gayret edeceklerini bildiren Arslan, ATO üyelerinin finansman destek taleplerini dinledi. Toplantıda, “Oda kaynağı karşılığında düşük faizli kredi”, “Kredi kullandırılmasındaki prosedürlerin azaltılması”, “Sektörlere yönelik özel destek paketleri”, “Türkiye genelinde 5 milyon kişiyi ilgilendiren, özel okul, sürücü kursu, rehabilitasyon merkezi gibi eğitim kurumlarının tahsilat sorununun önüne geçmek amacıyla özel kredi destek paketi” gibi talepler ifade edildi.

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