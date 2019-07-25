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Reel kesim güven endeksi Temmuz’da azaldı

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25 Temmuz 2019 Perşembe 10:18
Reel kesim güven endeksi Temmuz’da azaldı

2019 yılı Temmuz ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 98,3 seviyesinde gerçekleşti


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Temmuz ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verisini açıkladı. Buna göre,Temmuz ayında RKGE, bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 98,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.


Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 3,0 puan azalarak 96,6 seviyesinde gerçekleşti.


Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.


Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği görüldü.


Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlenerek devam ettiği görüldü.


Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 21,6 seviyesinde gerçekleşti.


2019 yılı Temmuz ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 46,5’i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 20,0’si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.


Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin bir önceki döneme göre zayıfladığı gözlendi. Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin ise güçlenerek devam ettiği görüldü.


İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,4’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 20,5’e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,1’e geriledi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:18
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